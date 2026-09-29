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Джордж Ръсел: Уикендът в Баку беше най-доминантният в моята кариера

  • 29 сеп 2026 | 18:08
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Джордж Ръсел определи уикенда за Гран При на Азербайджан като „най-доминантния“ в неговата кариера във Формула 1, след като британецът оглави почти всички сесии на пистата в Баку.

Пилотът на Мерцедес не беше най-бърз единствено в третата свободна тренировка в петък, в която се класира втори зад Макс Верстапен. В състезанието Ръсел регистрира своя първи „Голям шлем“, след като стартира първи, спечели, водейки във всяка една обиколка и записа най-бързия тур в хода на надпреварата.

С победата си край бреговете на Каспийско море Ръсел навакса 15 точки от изоставането си спрямо Андреа Кими Антонели в битката за титлата. Така разликата между двамата пилоти на Мерцедес се скъси на 66 пункта преди финалните осем кръга, от които първият ще се проведе в Малайзия този уикенд.

„Това е първият ми „Голям шлем“ във Формула 1 и със сигурност това беше най-доминантният уикенд в моята кариера. Така че това идва в много важен момент.

„Също така да го постигна на писта, на която се изисква такава увереност, наистина се гордея. Мисля, че щеше да е лесно за мен да загубя вяра този сезон. Не говоря конкретно за шампионата, но за способностите ми, а това никога не се случи“, каза Ръсел.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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