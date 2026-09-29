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Беше ли Баку най-добрият шанс на Макс Верстапен за победа през 2026 година?

  • 29 сеп 2026 | 19:41
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Макс Верстапен смята, че предстоящите подобрения в болида на Мерцедес ще направят задачата на тима му още по-трудна до края на сезона, въпреки че ръководителят на екипа Лоран Мекис черпи увереност от силното състезателно темпо в Баку.

Още по време на срещите си с нидерландските медии в петък в Азербайджан четирикратният световен шампион заяви открито, че градското трасе край Каспийско море е представлявало най-добрата възможност за Ред Бул да запише победа през тази кампания, но тимът не е успял да се възползва максимално.

Въпреки това Верстапен остана изключително близо до триумфа в състезанието. Макар самият той да отчете, че пасивът от едва 0.196 секунди на финала донякъде е бил повлиян от катастрофата на Валтери Ботас и проблема с мощността при Джордж Ръсел, темпото на Ред Бул бе безспорно високо, особено с меките гуми.

За това добро представяне помогнаха както отличната максимална скорост на най-дългата права в календара, така и последният голям пакет от обновления за RB22. Новият под и преработените странични кутии дадоха търсения резултат, а пилотите споделиха, че са се чувствали значително по-уверени зад волана.

Макс Верстапен: Нямаше да спечеля, дори и да бях стартирал втори
Макс Верстапен: Нямаше да спечеля, дори и да бях стартирал втори

Исак Хаджар отбеляза, че балансът в завоите е бил на отлично ниво още от първата свободна тренировка и поведението на колата при спиране е било сериозна крачка напред в сравнение с Будапеща, въпреки че по отношение на задвижващата система Ред Бул все още отстъпва на Мерцедес. Верстапен сподели сходно мнение за подобрения баланс на колата, но подчерта съществуващите проблеми с износването и електрическото разгръщане на мощността:

Хаджар е получил изрично нареждане да не изпреварва Верстапен
Хаджар е получил изрично нареждане да не изпреварва Верстапен

„Имаме други проблеми в автомобила, които задължително трябва да отстраним, защото там губим чиста скорост и време за обиколка. Точно върху това работим. Но новите компоненти се представиха силно и като цяло сме доволни от усещането на болида през целия уикенд“, коментира четирикратният шампион.

„Ако Мерцедес внедрят успешно подобренията си в Малайзия, ще направят още една крачка напред и за нас ще стане още по-сложно да печелим. Ние обаче ще продължим да атакуваме във всеки отделен старт и ако се открие възможност, ще се възползваме“, допълни Верстапен.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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