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Максимо Килес с магическа победа в Гран При на Сан Марино в Moto3

  • 13 сеп 2026 | 12:47
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Максимо Килес с магическа победа в Гран При на Сан Марино в Moto3

Максимо Килес спечели своята втора поредна и общо осма победа от началото на сезона в Moto3, след като триумфира по един магически начин в надпреварата за Гран При на Сан Марино.

Килес прекара голяма част от дистанцията от 20 обиколки на второто място зад Давид Алманса, който водеше от старта. Доминаторът през 2026 година неколкократно се приближаваше опасно до своя съперник, но не го атакуваше.

Всичко това се промени във финалния тур, когато Килес първо атакува в почти обратния 14-ти завой. Тази негова атака беше отразена успешно от Алманса, който обаче не се пласира оптимално на влизането в последния завой.

Това позволи на Килес да ускори по-добре на излизането на старт-финалната права и пилотът на Аспар успя да изпревари Алманса в сравнително късия финален спринт. При минаването покрай карирания флаг двамата бяха разделени от само 0.021 секунди, а подиумът оформи Брайън Уриарте, който завърши на 1.343 зад победителя.

Далеч назад на четвъртото място остана Матео Бертели, а Валентин Пероне оформи челната петица. Рико Салмела завърши шести пред Джоел Келсо, Адриан Крусес, Марко Морели и Кейси О'Горман, които допълниха топ 10. Точки от надпреварата за Гран При на Сан Марино в Moto3 взеха още Давид Гонсалес, Хаким Даниш, Рюсей Яманака, Адриан Фернандес и Скот Огдън.

В генералното класиране след първите 14 кръга Килес е начело с актив от 281 точки и аванс от цели 107 пред най-близкия си преследвач Алманска, който днес изпревари Алваро Карпе, чието изоставане спрямо Килес е 122 пункта. Карпе не взе точки от състезанието на „Мизано“, след като първо стартира 21-ви заради наказание, а след това и падна още в петия завой на надпреварата. Впоследствие испанецът се върна в битката, но финишира едва 17-ти.

Сезонът в Moto3 ще продължи след седмица с надпреварата за Гран При на Австрия от „Ред Бул Ринг“.

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Снимки: Gettyimages

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