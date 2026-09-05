Марота внесе яснота около Димарко и потвърди, че от Барселона са се пробвали за Лаутаро

Президентът на Интер Джузепе Марота намекна, че скоро клубът ще седне на преговори с някои от своите футболисти, включително звездата Федерико Димарко, чийто контракт изтича през следващото лято. Той също така потвърди, че от Барселона са направили неуспешен опит да привлекат голмайстора на тима Лаутаро Мартинес през изминалия трансферен прозорец.

Димарко изрази съжаление за неудължения си договор с Интер

“Имаме голямо уважение към всички наши играчи и скоро ще се срещнем с редица агенти, за да видим какви са техните нужди. В Интер има голямо чувство за принадлежност, като заедно ще оценим как ще продължим тези взаимоотношения. Вярно е, че Барселона ни попита за Лаутаро, както и че нашият отговор и този на играча беше да продължим заедно. Той е нашият капитан, като представлява настоящето и бъдещето на Интер, така че нека царуването му да продължи дълго”, заяви Марота преди победата с 3:2 над Наполи.

Лаутаро Мартинес призна: Слуховете за Барселона бяха верни

Освен това той коментира надпреварата за титлата в Серия “А“ през този сезон. “Битката за Скудетото няма да бъде само между Интер и Наполи, като в нея ще бъдат също така Рома и Ювентус, както и други, които не искам да пропускам, включително Комо, които са аутсайдери откъм престиж. Така че крайният резултат е доста непредсказуем. Печеленето ти помага да продължаваш да печелиш, но да го затвърдиш е най-трудното нещо. Ние все още нищо не сме постигнали, така че ако искаме да напишем история, трябва да продължим да търсим усърдно тази мотивация точно защото ние сме отборът за побеждаване, което прави всеки мач още по-труден”, добави шефът на ”нерадзурите“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages