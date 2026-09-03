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Димарко изрази съжаление за неудължения си договор с Интер

  • 3 сеп 2026 | 17:50
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Димарко изрази съжаление за неудължения си договор с Интер

Левият халф-бек на италианския шампион Интер Федерико Димарко изрази съжаление, че договорът с клуба му не е бил удължен.

28-годишният бек спечели приза за най-добър играч в Серия "А" за силното си представяне по левия фланг през миналия сезон, в който "нерадзурите" спечелиха титлата с 11 точки пред втория Наполи. С изтичането на контракта му в края на новата кампания, Димарко си мислеше за други неща по време на церемонията в миланския театър "Ла Скала".

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"Не сме го обсъждали още, но се надявах да се случи след миналия сезон", коментира италианецът по време на церемонията на връчването на наградата за най-добър играч от Асоциацията на италианските футболисти. Вчера Интер замени дългогодишния спортен директор Пиеро Аузилио с Дарио Бачин, а Димарко е останал изненадан от случилото се. "Не очаквах това. Четох за него след тренировката. Аузилио е някой, с когото съм в добри отношения. Спечелихме много неща заедно", каза футболистът.

Въпреки това той заяви, че не планира да напусне клуба, дори след като Барселона прояви интерес към него през лятото. "Винаги е приятно да видиш името си до това на тези велики клубове, но знаете историята ми с Интер. Израснах тук", заяви Димарко, който премина през академията на отбора.

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Снимки: Gettyimages

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