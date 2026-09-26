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Неостаряващите Модрич и Перишич осигуриха успешно начало за Хърватия и Билич в Прага

  • 26 сеп 2026 | 23:51
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Неостаряващите Модрич и Перишич осигуриха успешно начало за Хърватия и Билич в Прага

Хърватия стартира успешно кампанията си в Лигата на нациите и победи с 2:1 като гост Чехия в първи мач за двата отбора в група 3 от Лига "А". Срещата се игра в Прага, а в основата за успешния повторен треньорски дебют на Славен Билич бяха за кой ли път ветераните Лука Модрич и Иван Перишич. Неостаряващият 41-годишен халф на Милан отбеляза първото попадение за „ватрените“ в началото на втората част, а 37-годишният футболист на ПСВ Айндховен пък осигури асистенцията за победния гол, дело на Mарко Пашалич (77‘).

Чехите пък, които също бяха водени от нов селекционер – испанецът Санти Дения, бяха близо до това да изравнят за втори път, но попадението им в 79-ата минута бе отменено след ВАР заради засада. Двата отбора бяха заедно и в квалификациите за Мондиал 2026, когато Хърватия спечели у дома с 5:1, а тогава в Прага двата отбора завършиха нулево реми. В тази група сега са още фаворитите Испания и Англия.

През първата част по-добрите шансове бяха за хърватите. В 23-ата минута сантиметри разделиха от попадението Лука Сучич, който стреля опасно, но неточно. След двадесетина минути пък неговият съфамилник Петър Сучич се впусна в индивидуален рейд и преодоля няколко чехи, но ударът му бе спасен от Лукаш Хорничек. В самия край на полувремето пък опасен удар на Игор Матанович пак мина с малко встрани.

Закономерното все пак се случи в началото на втората част. Чехия загуби топката в собствената си половина и позволи на неостаряващия капитан на „ватрените“ Лука Модрич да напредне и стреля, като след лек рикошет в бранител на домакините топката влетя в мрежата на Хорничек – 0:1. Само седем минути по-късно обаче Чехия бързо изравни. Адам Хложек намери в наказателното поле младия Адам Карабец, който простреля Доминик Ливакович – 1:1.

В 77-ата минута хърватите пак излязоха напред. Друг от ветераните в състава – Иван Перишич, центрира отлично на главата на резервата Марко Пашалич, който с глава вкара – въпреки опита за реакция на Хорничек. Чехите сякаш успяха мигновено да изравнят – чрез добра атака и попадение на резервата и дебютант Матей Радоста. След преглед с ВАР обаче се оказа, че Хложек е в засада и попадението бе отменено. В последните секунди на срещата Хърватия можеше и да увеличи още аванса си, когато влезлият от пейката Анте Будимир стреля опасно от наказателното поле, но Хорничек успя да избие в корнер.

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