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Звезда на Интер е номер 1 в Серия "А" за миналия сезон, Фабрегас беше отличен при треньорите

  • 3 сеп 2026 | 13:45
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Звезда на Интер е номер 1 в Серия "А" за миналия сезон, Фабрегас беше отличен при треньорите

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас беше обявен за треньор номер 1 в Серия "А" за сезон 2025/26 от Италианската футболна асоциация. Победителите бяха определени чрез гласуване на играчите в първенството. Церемонията се проведе снощи в "Ла Скала" в Милано.

39-годишният испанец е треньор на отбора от 2024 година. Миналия сезон Комо спечели 71 точки и завърши четвърти в класирането. Клубът се класира за Шампионската лига за първи път в историята си. Звездата на Интер Федерико Димарко беше обявен за играч на сезона, а “нерадзурите” бяха избрани за клуб номер 1. Атакуващият халф на Комо Нико Пас беше избран за най-добър млад играч, а крилото Франсиско Консейсао от Ювентус е автор на най-красивия гол през сезона.

В идеалния отбор на Серия "А" влизат: Миле Свилар (Рома), Марко Палестра (Каляри), Алесандро Бастони (Интер), Мануел Аканжи (Интер), Федерико Димарко (Интер), Хакан Чалханоолу (Интер), Скот Мактоминей (Наполи), Лука Модрич (Милан), Нико Пас (Комо), Лаутаро Мартинес (Интер), Донийл Мален (Рома).

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Снимки: Gettyimages

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