Словакия стартира без затруднения, ужасната серия на Молдова продължава

Словакия стартира успешно кампанията си в Лигата на нациите и спечели с 2:0 срещу Молдова в първи мач за двата отбора от група 3 на Лига "С". Успехът за домакините бе осигурен още през първото полувреме. В същата група са още отборите на Фарьорските острови и Казахстан, като с победата си отборът на Владимир Вайс оглави временното класиране.

Словакия започна по-добре двубоя и на практика си го реши още през първата част. В 32-арата минута Томас Суслов центрира от корнер, а нападателят на Славия (Прага) Иван Шранц се извиси и с глава откри резултата за домакините – 1:0. Осем минути по-късно словаците удвоиха аванса си, след като Лукаш Хараслин бе фаулиран в наказателното поле и последва дузпа. От бялата точка бе точен Ондрей Дуда, който направи резултата 2:0 за домакините.

Домакините продължиха да играят по-добре и след почивката, като Хараслин, Дуда, Давид Стрелец и Давид Ханцко отправиха опасни удари, а изстрел на Суслов се отби от гредата в 57-ата минута. Молдова пък се отчете с едва един точен удар от дистанция - дело на Владимир Фратеа, който дойде малко след изтичането на един час игра. Така или иначе словаците без особени проблеми задържаха аванса и имат само една загуба у дома в последните си 12 мача (8 победи, 3 равенства). Ужасната серия на Молдова без победа пък вече се равнява на цели 15 поредни мача, като във всичките 12 загуби на бившата съветска република са допуснати поне по два гола.

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