Швейцария се разходи до Скопие за класика

Швейцария не срещна трудности и се наложи убедително с класическото 3:0 при визитата си в Скопие на Северна Македония. Ремо Фройлер (22') и Зеки Амдуни (41', 74') вкараха за "кръстоносците", които оглавиха група 1 в Лига "В", след като в другия мач там тази вечер Шотландия и Словения направиха нулево равенство в двубой, който също се игра на Балканския полуостров.
Шотландия не успя да пробие Облак и защитата на Словения
Македонците от своя страна играха изключително грубо и четирима играчи бяха санкционирани с жълти картони. Това бяха Боян Илиевски, Енис Барди, Азер Омерагич и Матей Гащаров.
Матей Гащаров първоначално бе изгонен в началото на второто полувреме, но след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР главният съдия Даниел Шлагер от Германия отмени червения картон и го замени с жълт.
Лигата на нациите продължи с българско разочарование и дъжд от голове в десет мача
Така западните ни съседи останаха с 11 души на терена, но въпреки това "Тоше Проески Арена" бе разтърсена от класическо поражение.
В следващия кръг ще видим балкански сблъсък между Словения и Северна Македония, както и суперсблъсъка в групата между Шотландия и Швейцария. И двата мача са на 29 септември (вторник) от 21:45 часа българско време.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google