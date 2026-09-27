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Швейцария се разходи до Скопие за класика

  • 27 сеп 2026 | 00:55
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Швейцария се разходи до Скопие за класика

Швейцария не срещна трудности и се наложи убедително с класическото 3:0 при визитата си в Скопие на Северна Македония. Ремо Фройлер (22') и Зеки Амдуни (41', 74') вкараха за "кръстоносците", които оглавиха група 1 в Лига "В", след като в другия мач там тази вечер Шотландия и Словения направиха нулево равенство в двубой, който също се игра на Балканския полуостров.

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Македонците от своя страна играха изключително грубо и четирима играчи бяха санкционирани с жълти картони. Това бяха Боян Илиевски, Енис Барди, Азер Омерагич и Матей Гащаров.

Матей Гащаров първоначално бе изгонен в началото на второто полувреме, но след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР главният съдия Даниел Шлагер от Германия отмени червения картон и го замени с жълт.

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Така западните ни съседи останаха с 11 души на терена, но въпреки това "Тоше Проески Арена" бе разтърсена от класическо поражение.

В следващия кръг ще видим балкански сблъсък между Словения и Северна Македония, както и суперсблъсъка в групата между Шотландия и Швейцария. И двата мача са на 29 септември (вторник) от 21:45 часа българско време.

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