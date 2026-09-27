Лапоухов се пропука два пъти в Тирана и Беларус направи фалстарт

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов имаше тежка вечер с националния си отбор Беларус, който допусна поражение с 0:2 от Албания. Това бе първи мач за бившата съветска република от новото издание на Лигата на нациите. Все пак беларусите не удариха дъното на група 1 в Лига "С", тъй като в другата среща по-рано тази вечер Финландия разгроми Сан Марино със 7:0.

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Самият двубой в Тирана се превърна и в арена на политическо напрежение по трибуните на "Еър Албания Стейдиъм", тъй като феновете издигнаха различни транспаранти по повод антиправителствените протести в страната, които продължават вече 119 дни. Един от надписите гласеше "Албания не е за продан".

🇦🇱⚽️ The slogan left the square and took a seat in the stands.



The tribune answers with the only sentence that still belongs to the public: ALBANIA IS NOT FOR SALE.



Albania is not a pitch-side banner for investors. It is not a parcel. It is not a deal.



Rama out. Berisha out. pic.twitter.com/I7dRbIF74z — Flamingo Television (@Flamingo_TV) September 26, 2026

Иначе Лапоухов бе титуляр и изигра цял мач. Той се отчете с едно спасяване за статистиката, като първото попадение във вратата му падна след точно изпълнена дузпа.

Това се случи в 34-ата минута, когато Кристиян Аслани откри резултата. Ситуацията преди това бе преразгледана чрез ВАР, но това не помогна и стражът на 31-кратните български шампиони бе принуден да се справя с най-суровото наказание във футбола.

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Лапоухов се пропука още веднъж до почивката след това, като той инкасира попадение във втората минута на добавеното време. Този път голът отбеляза Ернест Мучи.

TERMINÉ ⏱️

ALBANIE 🇦🇱 2-0 🇧🇾 BIÉLORUSSIE



⚽️ Asllani 34’ (P)

⚽️ Muçi 45+2’



🇦🇱 L’Albanie s’impose face à la Biélorussie et décroche les trois points.#NationsLeague pic.twitter.com/JKLPj4hlkl — Football Autopsie (@FootAutopsie) September 26, 2026

През втората част стражът на ЦСКА не допусна нови грешки, но съотборниците му в нападение не съумяха да върнат получените голове и в крайна сметка Албания се поздрави с победата.

В следващия кръг Албания е гост на Сан Марино, докато Беларус ще бъде гост на Финландия. И двата мача са на 29 септември (вторник).

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