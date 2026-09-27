Лапоухов се пропука два пъти в Тирана и Беларус направи фалстарт

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов имаше тежка вечер с националния си отбор Беларус, който допусна поражение с 0:2 от Албания. Това бе първи мач за бившата съветска република от новото издание на Лигата на нациите. Все пак беларусите не удариха дъното на група 1 в Лига "С", тъй като в другата среща по-рано тази вечер Финландия разгроми Сан Марино със 7:0.
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Самият двубой в Тирана се превърна и в арена на политическо напрежение по трибуните на "Еър Албания Стейдиъм", тъй като феновете издигнаха различни транспаранти по повод антиправителствените протести в страната, които продължават вече 119 дни. Един от надписите гласеше "Албания не е за продан".
Иначе Лапоухов бе титуляр и изигра цял мач. Той се отчете с едно спасяване за статистиката, като първото попадение във вратата му падна след точно изпълнена дузпа.
Това се случи в 34-ата минута, когато Кристиян Аслани откри резултата. Ситуацията преди това бе преразгледана чрез ВАР, но това не помогна и стражът на 31-кратните български шампиони бе принуден да се справя с най-суровото наказание във футбола.
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Лапоухов се пропука още веднъж до почивката след това, като той инкасира попадение във втората минута на добавеното време. Този път голът отбеляза Ернест Мучи.
През втората част стражът на ЦСКА не допусна нови грешки, но съотборниците му в нападение не съумяха да върнат получените голове и в крайна сметка Албания се поздрави с победата.
В следващия кръг Албания е гост на Сан Марино, докато Беларус ще бъде гост на Финландия. И двата мача са на 29 септември (вторник).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google