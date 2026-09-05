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Мерцедес срещу Ферари: Дългите серии на "Монца" не сочат ясен фаворит

  • 5 сеп 2026 | 11:12
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Гран При на Италия изглежда все по-вероятно да се превърне в битка между Мерцедес и Ферари, след като свободните тренировки в петък не излъчиха категоричен лидер.

След като Шарл Леклер оглави първата тренировъчна сесия за Ферари, Мерцедес отвърна на удара във втората, по-представителна сесия, където Джордж Ръсел записа най-бързото време.

Джордж Ръсел поведе пред Леклер и Антонели във втората тренировка на „Монца“
Джордж Ръсел поведе пред Леклер и Антонели във втората тренировка на „Монца“

Това направи дългите серии в края на втората свободна тренировка особено интригуващи. Те се считат за важен индикатор за потенциалното състезателно темпо в неделя, но картината остава изключително неясна.

След като данните от дългите серии бъдат коригирани спрямо различната продължителност на стинтовете и използваните гуми, Ферари и Мерцедес изглеждат на практика с изравнени сили. Шарл Леклер и Люис Хамилтън са показали абсолютно еднакво темпо (+0.00 сек), докато Джордж Ръсел е бил само с две стотни от секундата по-бавен на обиколка. Лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели също е бил съвсем близо, изоставайки само с 0.04 секунди на обиколка.

Скоростта на Мерцедес притесни Люис Хамилтън
Скоростта на Мерцедес притесни Люис Хамилтън

Различен подход при управлението на енергията?

С дългите си прави и сравнително малко завои, пистата „Монца“ поставя особено важна роля на управлението на енергията. Изглежда, че двата водещи отбора са предприели леко различни подходи: Мерцедес печели повече време в началото на обиколката, докато Ферари наваксва в последния сектор.

Във втората тренировка Джордж Ръсел записа 27.044 секунди в първия сектор – второто най-бързо време след това на Пиер Гасли (27.039). Ферари, от своя страна, загуби около една и половина до две десети там, като Люис Хамилтън записа 27.174, а Шарл Леклер – 27.259.

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Мерцедес беше най-бърз и във втория сектор с време 27.784. В най-техничната част на „Монца“ Ферари загуби още около десета, записвайки 27.874. В последния сектор обаче картината се промени: времето на Леклер от 27.546 сек беше с около две десети по-бързо от това на победителя във втората тренировка Ръсел (27.721).

Изглежда, че Мерцедес използва малко повече мощност в началото на обиколката, докато Ферари наваксва към края. Кой обаче трябва да се счита за фаворит за квалификацията и състезанието, остава напълно неясно. Разликите са невероятно малки и най-дребната грешка може да коства няколко позиции в челото.

Макларън изпитва трудности, Ред Бул е извън борбата

Поне изглежда ясно, че Мерцедес и Ферари вероятно ще се борят за челните позиции. Макларън изоставаше с около четири десети в бърза обиколка във втората тренировка. В дългите серии обаче Ландо Норис беше само на 0.19 секунди на обиколка от лидерите.

Норис: Макларън не е в битката за полпозишън в Италия
Норис: Макларън не е в битката за полпозишън в Италия

Изглежда, че „Монца“ не подхожда на болида MCL40 толкова добре, колкото по-бавните и технични писти в Будапеща и Зандвоорт. Не е изненадващо, че отборът в цвят папая се представя най-добре във втория сектор на „Монца“, но губи твърде много време, особено в последния.

Докато Макларън имаше проблеми с максималната скорост и общата ефективност през целия сезон, същото не може да се каже за Ред Бул. Техният двигател с вътрешно горене се смята за еталон във Формула 1, а болидът им обикновено е с ниско аеродинамично съпротивление.

И Пиастри е притеснен, но от липсата на скорост на Макларън на „Монца“
И Пиастри е притеснен, но от липсата на скорост на Макларън на „Монца“

Въпреки това, на високоскоростното трасе „Монца“ Ред Бул изглежда в най-добрия случай като четвърти по сила отбор. Както квалификационните симулации (+0.818), така и дългите серии (+0.22) сочат в тази посока. Отборът изглежда малко по-близо по отношение на състезателното темпо, но основният проблем остава: RB22 губи твърде много време в завоите в първите два сектора и вече не може да компенсира този дефицит на правите.

Ауди изостава, докато Алпин се завръща в битката в средата

Балансът на силите в средата на колоната също изглежда се е променил заради уникалните характеристики на „Монца“. Докато Рейсинг Булс все още изглежда води в тази група, силният доскоро отбор на Ауди може би е отстъпил назад.

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Заводският тим изглежда страда от липса на мощност на двигателя, което е особено голям проблем на „Монца“. Наред със средните квалификационни симулации (+1.173), дългите серии на Ауди също не бяха впечатляващи.

Габриел Бортолето успя да направи само три обиколки, преди технически проблем да прекрати участието му. Неговият съотборник Нико Хюлкенберг беше с 1.42 секунди на обиколка по-бавен от лидерите в своята по-представителна дълга серия. Това остави Ауди не само зад Рейсинг Булс (+0.72), но и зад Алпин (+0.88), Уилямс (+1.24) и Хаас (+1.28).

Астън Мартин също изглежда изпитва трудности, след като наскоро показа подобрена форма. Фернандо Алонсо не успя да направи смислени дълги серии, а тези на Ланс Строл бяха с 3.94 секунди на обиколка по-бавни от най-добрите. Това остави Астън Мартин далеч зад Кадилак (+2.20).

След петъчните тренировки стратегическата картина би трябвало да е значително по-лесна за оценка, отколкото самото съотношение на силите. Дългите серии от обиколки не показаха значително износване на гумите при нито един от трите типа смеси. В резултат на това стратегия с едно спиране в бокса, използваща всяка възможна комбинация от гуми, изглежда за предпочитане пред стратегия с две спирания в неделя.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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