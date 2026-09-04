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Алекс Албон ще прави компания на Антонели на дъното на старта на "Монца"

  • 4 сеп 2026 | 18:57
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Алекс Албон ще прави компания на Антонели на дъното на старта на "Монца"

Пилотът на Уилямс Алекс Албон също ще стартира неделната Гран При на Италия от дъното на стартовата решетка, където ще прави компания на лидера в генералното класиране Андреа Кими Антонели.

Двамата получиха нови компоненти в своите задвижващи системи в началото на уикенда на „Монца“, като част от тях са извън разрешените за сезона. В случая на Албон той има допълнителен двигател с вътрешно горене и допълнителна контролна електроника, които му носят общо 20 места наказание.

Джордж Ръсел поведе пред Леклер и Антонели във втората тренировка на „Монца“
Джордж Ръсел поведе пред Леклер и Антонели във втората тренировка на „Монца“

Антонели също има допълнителни двигател с вътрешно горене и електроника, но и батерия. Така общата санкция на пилота на Мерцедес достига 30 позиции, а той ще стартира пред Албон, ако го изпревари с поне десет места в квалификацията в Храма на скоростта.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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