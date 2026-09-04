Васьор отвърна на Волф: Говори за бюджета на Ферари без да има представа

Фредерик Васьор отговори остро на Тото Волф, след като шефът на Мерцедес предположи, че неговият отбор няма финансовата мощ да поддържа темпото на развитие на Ферари и Макларън.

След като спечелиха първите шест състезания от сезона, Мерцедес триумфираха само в две от последните шест – толкова, колкото имат и Ферари, и Макларън.

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След Гран при на Нидерландия, където Ландо Норис изпревари Кими Антонели по пътя към втората си поредна победа, Волф заяви, че Мерцедес „нямат парите да поставят подобрения по колата“. Той добави: „Казах и преди, че се опитваме да разпределим равномерно разходите през сезона въз основа на нашите изчисления кога можем да внедрим най-големите подобрения и да оптимизираме точките в шампионата. Но просто не можем да направим това, което не можем.“

Запитан защо Макларън и Ферари успяват да въвеждат подобрения, Волф отговори: „Е, ще видите към края на сезона дали те ще могат да внедряват толкова много неща по колата, колкото го правят сега. Някой може да има различна стратегия, харчейки повече в началото и средата на годината, отколкото към края.“

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Васьор не е доволен от коментарите на Волф

Шефът на Ферари, Фредерик Васьор, отвърна на удара по време на пресконференцията в петък, настоявайки, че босът на Мерцедес няма „никаква представа“ за бюджетите на италианския отбор.

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Помолен да коментира думите на Волф, Васьор заяви: „Да, не искам да коментирам бюджетната разлика на Тото. Не оценявам, когато някой говори за моя бюджет без никаква представа.“

Той добави: „Но това, което знам, е, че ще продължим да се развиваме до последното състезание със същото темпо. Ще имаме буфер с ограничението на разходите.“

Пилотите на Ферари окупираха челото в първата тренировка в Италия

Въпреки коментарите на Волф, Мерцедес завърши втората свободна тренировка за Гран при на Италия с най-добро време. Джордж Ръсел зададе темпото с 1.22,559, с малко над една десета от секундата по-бързо от Шарл Льоклер, който беше най-бърз в първата тренировка. Антонели завърши трети във втората сесия пред Норис, Люис Хамилтън и Оскар Пиастри.

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Снимки: Gettyimages