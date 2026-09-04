Норис: Макларън не е в битката за полпозишън в Италия

След двете тренировъчни сесии на „Храма на скоростта“ в Монца, настоящият световен шампион Ландо Норис не намери много причини да вярва, че може да постигне трета поредна победа във Формула 1 този уикенд.

Норис завърши на четвърто място във втората свободна тренировка, на 0,384 секунди зад Джордж Ръсел от Мерцедес, и изрази изненада от относителната липса на скорост на Макларън в сравнение със заводския отбор.

Norris narrowly avoids Stroll 😵



Sound effects courtesy of Davide Valsecchi 😃#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/VwenYf9FYC — Formula 1 (@F1) September 4, 2026

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„Не беше много прилично, просто се борим много повече с темпото - каза Норис. - Честно казано, в завоите, в които очаквахме да сме добри, сме слаби. А в завоите, в които очаквахме да сме слаби, не сме толкова зле, но все пак изоставаме. Така че в момента не сме в добра позиция. Ще видим какво можем да направим през нощта.“

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GPS данните показват, че Норис и съотборникът му Оскар Пиастри, който зае шесто място, губят време основно на правите в сравнение с Ръсел. Това може да се дължи на комбинация от по-ниската аеродинамична ефективност на болида MCL40 и различен профил на използване на батерията.

Норис също така намекна, че губи почти една десета от секундата в бързия шикан „Аскари“, който по принцип би трябвало да е силен за Макларън. Обратно, Норис успя да поддържа темпото на Ръсел в бавните първи и втори шикан, което обикновено не е силна страна на неговия болид за 2026 г.

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Макларън ще трябва да се съобразява и с Ферари, които заеха второ място във втората тренировка благодарение на Шарл Льоклер, използвайки подобрен задвижващ агрегат и специфични за пистата аеродинамични актуализации.

„Със сигурност ще бъде по-трудно отпреди - призна Норис, който се стреми да продължи серията си от победи след успехите в Унгария и Нидерландия. - Разликите между много от пилотите на върха са малки. Тези зад нас също не са далеч, така че лесно могат да ни изненадат.“

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„Определено не чувствам, че изобщо сме в битката за полпозишън. Просто трябва да се съсредоточим върху постигането на приличен резултат.“

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Снимки: Gettyimages