Скоростта на Мерцедес притесни Люис Хамилтън

Люис Хамилтън смята, че във Ферари трябва да свършат още много работа, за да се противопостави тимът на високата максимална скорост на Мерцедес на „Монца“, след петъчните тренировки за Гран При на Италия във Формула 1.

Ферари представи подобрение на двигателя си на „Монца“, както е позволено от правилата, и започна силно домашното си състезание, след като Шарл Льоклер поведе в първата тренировка, а съотборникът му зае второ място.

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Във втората тренировъчна сесия обаче Джордж Ръсел отвърна на удара и оглави класирането за Мерцедес, изпреварвайки Льоклер, който остана втори. Хамилтън се нареди пети с изоставане от 0,457 секунди. Макар промените в настройките да не са дали очаквания резултат във втората тренировка, Хамилтън изрази притеснение и от по-високата максимална скорост, демонстрирана от Мерцедес.

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„Скоростта им на правите е значителна и трябва да се притесняваме - заяви Хамилтън. - Като гледам разликите, губех около шест десети от Джордж само на правите. Това е нещо, което трябва да разгледаме.

„След това и балансът – беше наистина, наистина трудно да извлека максимума от колата. По някаква причина не беше лесна за управление във втората свободна тренировка. Направихме няколко промени, но не би трябвало да е толкова зле. Може да се върнем към предишните настройки, но ще видим дали можем да подобрим колата“, добави той.

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Хамилтън не беше сигурен на какво се дължи дефицитът в максималната скорост спрямо Мерцедес, но одобри подобрения двигател, за който се смята, че осигурява 15 конски сили повече и се очаква да намали наполовина изоставането спрямо Мерцедес.

„Трябва да проучим дали става въпрос за разгръщането на енергията - каза Хамилтън относно дефицита. - Но двигателят е подобрение, за което съм наистина благодарен на момчетата във фабриката. Нашият график за разгръщане на енергията обаче е различен от този на конкурентите ни.“

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Шефът на Ферари, Фред Васьор, също подкрепи подобрението на двигателя и заяви, че изоставането от Мерцедес се дължи на множество фактори, а не само на мощността на задвижващата система.

„Изглежда, че те може би имат по-малко челно съпротивление на правите, така че това е нещо, което определено трябва да разгледаме“, каза Васьор.

„Трябва да имате предвид, че представянето на правата зависи от въздушното съпротивление, теглото на колата и всичко останало. Не е само двигателят. Със сигурност направихме стъпка напред и не сме въвели подобрението напразно. Но мисля, че все още имаме сериозна разлика за наваксване“, завърши той.

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Снимки: Gettyimages