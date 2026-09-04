И Пиастри е притеснен, но от липсата на скорост на Макларън на „Монца“

Оскар Пиастри призна, че Макларън все още търси скорост на „Монца“ след неубедителния първи ден от Гран при на Италия.

Австралиецът завърши 11-и в първата свободна тренировка, преди да се изкачи до шесто място във втората сесия, приключвайки петъчния ден с най-добра обиколка от 1.23,028 минути.

A wave to the crowd from the home hero 🇮🇹👋#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/U74XvA3Top — Formula 1 (@F1) September 4, 2026

Джордж Ръсел поведе пред Леклер и Антонели във втората тренировка на „Монца“

Това го остави на 0,469 секунди зад лидера от Мерцедес Джордж Ръсел и на по-малко от десета от съотборника си Ландо Норис, който се класира четвърти.

Пиастри заяви, че денят поне е дал на Макларън по-ясна представа къде трябва да се подобри преди квалификацията.

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„Първият ден на „Монца“ приключи. Научихме доста и събрахме много данни, което ни дава солидна основа, върху която да работим през нощта“, каза Пиастри.

„Има още много неща, които трябва да научим и да оптимизираме, тъй като в момента не разполагаме с нужната скорост.“

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„Ще се съсредоточим върху отключването на повече производителност през нощта и ще видим какво още можем да извлечем от третата тренировка за квалификацията.“

Първата тренировка на Пиастри започна спокойно, като австралиецът направи 26 обиколки и завърши на повече от секунда зад Шарл Льоклер, докато Ферари водеше в началната сесия.

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Той направи значителна крачка напред във втората тренировка, когато и двата болида на Макларън се доближиха до челото, въпреки че Ръсел, Льоклер и лидерът в шампионата Кими Антонели останаха пред тях.

Макларън също използва петъчния ден, за да оцени допълнително новата си конфигурация на въртящото се „Ейч-крило“, която преди това се появи по време на тренировките за Гран при на Унгария.

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Норис използва устройството в първата тренировка, преди и двата автомобила да го приложат във втората сесия, докато отборът събираше повече аеродинамични данни за дългите прави на „Монца“.

Макларън също експериментира, като Норис и Пиастри караха във формация по време на втората тренировка, докато отборът изследваше разгръщането на енергията и потенциалната полза от въздушната струя.

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Снимки: Gettyimages