Пиастри: Максималната ни скорост в Унгария може да е по-висока от тази на "Монца"

В падока на Формула 1 на Монца е невъзможно да направите и няколко крачки, без да видите табела, която ви напомня, че това е легендарният „Храм на скоростта“. Изглежда обаче, че през 2026 това няма да е съвсем така.

Разговорите преди състезателния уикенд за Гран при на Италия бяха доминирани от интригата как ще се развие надпреварата и колко по-бавни ще бъдат колите тази година. Пилотът на Макларън Оскар Пиастри разкри, че в симулациите на неговия отбор болидът е достигал по-ниски максимални скорости, отколкото в Унгария, която е с много по-бавно и криволичещо трасе.

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Всичко това се случва, въпреки че Макларън монтира своето крило с ниско челно съпротивление този уикенд.

Ограничаващият фактор е съотношението между прави и завои на Монца, както и естеството на самите завои. На писта, където пилотите прекарват близо 80% от обиколката на пълна газ, електрическите резерви на всеки болид ще се изчерпват бързо, а възможностите за презареждане са оскъдни.

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Това е фундаментално ограничение на настоящия правилник, при който почти 50% от мощността идва от електрическата система. За да се избегне прекомерното връщане на газта преди спиране или т.нар. „супер клипинг“, които не се харесват нито на пилотите, нито на феновете, ФИА намали количеството енергия, което може да бъде възстановено, до пет мегаджаула на обиколка. Това обаче има страничен ефект – намаляване на максималните скорости, тъй като има по-малко налична енергия.

„На писта като тази имаш проблем, независимо в каква посока ще поемеш“, обясни Пиастри.

„Ако лимитът за възстановяване на енергия беше по-висок, щяхме да имаме „супер клипинг“ навсякъде и вероятно да губим 30 или 40 км/ч в края на всяка права. Но намаляването на този лимит означава, че „супер клипингът“ е в по-нормални или разумни граници, макар все още да го има.“

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„Очевидно тогава нямаш толкова много енергия за изразходване на правите, така че реалната максимална скорост е доста ниска. Ще изчакаме и ще видим какви максимални скорости ще постигнем“, добави той.

„В нашите симулации мисля, че всъщност бяхме по-бързи на старт-финалната права в Унгария, отколкото тук, което няма много смисъл, но се дължи на факта, че просто нямаме енергия за изразходване. Но отново, ако ни дадат енергия, тогава няма къде да я възстановим, така че се сблъскваш с проблем, независимо как подходиш.“

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„Според мен това е правилната посока, в която да се върви, за да имаме разумно ниво на „супер клипинг“, завърши Пиастри.

Нуждата от управление на енергията от обиколка на обиколка е спорен въпрос през целия сезон. Докато вдигането на крака от газта преди завоите за пестене на гориво и възстановяване на електрическа енергия е факт във Формула 1 от началото на хибридната ера през 2014 г., сега това се случва много по-често.

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„Супер клипингът“, при който пилотите остават на пълна газ, но електрическият мотор генерира отрицателен въртящ момент, за да преобразува кинетичната енергия в електрическа, е масово недолюбван заради начина, по който внезапно забавя колите далеч преди традиционните зони за спиране. Това обезсмисли някои от най-предизвикателните завои във Ф1.

Различните подходи към използването и възстановяването на енергия доведоха до повече изпреварвания този сезон, но голяма част от тях са „незаслужени“ в смисъл, че са резултат от относителните нива на батериите, а не от уменията на пилота. Вероятно на Монца ще видим повече от това „йо-йо състезание“ предвид естеството на пистата.

„Мисля, че състезанието ще бъде хаос, особено в началото - каза Пиастри. -„Очевидно това е писта, която е много, много гладна за енергия и има много различни прави, където можеш да я използваш. Така че, да, мисля, че надпреварата може да бъде доста необикновена.“

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„Имаме много време на пистата дотогава, така че ще видим какво ще бъде разпределението на енергията при всички и как ще се развият нещата. Но, да, очаквам да бъде доста хаотично, вълнуващо – изберете гледната точка, която искате, но така или иначе ще бъде изпълнено със събития“, заключи австралиецът.

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Снимки: Gettyimages