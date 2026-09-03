Президентът на ФИА е оптимист за връщането на Аржентина в WRC

Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Мохамед бин Сулайем изрази оптимизъм, че Аржентина може да се завърне в календара на Световния рали шампионат (WRC) в близко бъдеще.

Южноамериканската страна има богата история в WRC, като присъства редовно в календара от 1980 до 2019, с изключения само през 1995 и 2010 г.

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Пандемията от Ковид-19 обаче доведе до отпадането на състезанието от графика. Когато WRC се завърна на континента през 2023 г. с кръг в Чили, шампионатът остана в Южна Америка, като в календара от миналата година влезе и Парагвай.

През изминалия уикенд Парагвай проведе второто си издание, което се оказа популярно допълнение, спечелвайки наградата за „най-добро рали на годината“ за 2025 г. Според motorsport.com и двете събития участват в преговори за подновяване на договорите r;.

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Предположенията, че Аржентина може отново да се присъедини към WRC, се появиха още през 2022 г. Тогава Бин Сулайем разкри, че се водят преговори за завръщане на събитието през 2023, но тези разговори не доведоха до резултат.

Въпреки това, темата отново беше повдигната по време на пресконференция миналия уикенд в Парагвай, където новите собственици на търговските права на шампионата обявиха своята визия за спорта. Бин Сулайем призна, че се водят дискусии.

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„Обсъждаме това. Не става въпрос само за Аржентина, има толкова много други страни, които биха могли да се впишат логистично“, каза той.

„Аржентина има сериозни традиции в рали спорта. Състезавал съм се в Аржентина два пъти и етапите са добри, феновете са там и няма причина да не бъдем там.“

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„Бих казал, че гледаме на цялостната картина на календара. Има нови кандидати, които искат да се присъединят, и заедно с промоутъра ще бъде съставен календар. Ограничени сме от логистиката и броя на събитията, но сме отворени да разгледаме всяко едно състезание, което иска да влезе.“

Темата беше повдигната отново по време на пресконференция на Американския конгрес на ФИА в Буенос Айрес, където се обсъждаше и завръщането на Формула 1 в Аржентина.

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По въпроса за завръщането на WRC, Бин Сулайем заяви: „Хората тук бяха много търпеливи, чакайки правилния момент, чакайки правилното състезание да се проведе тук. Обещавам ви, ФИА ви подкрепя, както и промоутърът, когато става въпрос за WRC.“

„Затова го доведох тук, те разбират, виждат, че това е прекрасен пазар от икономическа гледна точка, от гледна точка на бизнес плана, развлеченията и моторните спортове. Така че имате нашата подкрепа, просто времето наближава.“

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„Работим, докато говорим в момента, главният изпълнителен директор на промоутъра е тук. Новият промоутър не е просто промоутър, той е партньор и ние говорим заедно с ФИА, с него, през цялото време.“

„Така че вчера имаше преговори, онзи ден също имаше преговори. Нещата вървят много добре, бих казал, и съм оптимист, че ще видим събитие от WRC да се завърне там, където му е мястото – в Аржентина.“

Най-ранната възможна дата, на която Аржентина би могла да се присъедини към календара на WRC, е 2028 г., като се има предвид, че първо трябва да се проведе кандидатско рали за оценка от страна на ФИА.

Вероятно е календарът на WRC за 2027 г. да включва три нови събития, тъй като Шотландия, САЩ и Рим провеждат своите кандидатски ралита тази година.

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Снимки: Gettyimages