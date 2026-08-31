Сами Паяри остана единственият преследвач на Елфин Еванс

Най-новата финландска звезда на Тойота Сами Паяри на практика вече е единственият съперник на съотборника си Елфин Еванс в битката за световната титла.

Сами записа три поредни победи в Естония, Финландия и сега в Парагвай и на финала в Енкарнасион стопи аванса от Елфин от 30 на 20 точки. До края на сезона остават три ралита: „Чили“, „Сардиния“ и „Саудитска Арабия“, като последният старт е под въпрос.

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Еванс остава фаворитът за титлата – той показа, че може да контролира хода на отделните ралита, както и на битката за титлата и във Финландия успя да увеличи разликата с преследвачите му. И най-важното – Елфин има много повече опит от Сами, който си призна, че дори не мисли за битката за титлата, а се цели в победата във всеки един старт.

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Ако обаче атаката на Паяри успее, то той ще се нареди сред най-великите финландски рали звезди, а знаете, че това е изключително трудно. На финала на сезона Сами ще е вече на 25 години и ако вземе титлата, то това ще е факт след само две пълни кампании в WRC. Ще е на нивото на Кале Рованпера, поне.

Другите в битката изостанаха – Оливър Солберг е на 41 точки, но и в Парагвай имаше лош късмет, двете катастрофи на Такамото Кацута го оставиха на 56 точки от Еванс, а Себастиен Ожие е вече на 68. Оттук до кра на сезона един пилот може да спечели максимум 105 точки, което прави задачата на догонващите още по-трудна.

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Снимки: Gettyimages