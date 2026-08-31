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Кацута: Най-тежката катастрофа в кариерата ми, не можех да изляза от колата

  • 31 авг 2026 | 16:25
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Пилотът на Тойота Такамото Кацута заяви, че „никога няма да забрави“ подкрепата, която е получил от съперниците си от Хюндай – Тиери Нювил и Мартен Видаге, на мястото на инцидента му в рали "Парагвай".

Кацута и неговият навигатор Аарън Джонстън претърпяха тежка катастрофа в предпоследната отсечка от 11-ия кръг на Световния рали шампионат за 2026 г.

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Автомобилът на Кацута се повдигна на две гуми от вътрешната страна на десен завой, след което пилотът загуби контрол, колата се понесе към външната част на пътя и се преобърна.

Кацута и Джонстън бяха откарани в болница, където след прегледи беше установено, че са без сериозни наранявания. Първоначално обаче Кацута е активирал SOS сигнала, тъй като не е могъл да излезе от автомобила си.

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„Това беше наистина голям инцидент, бих казал най-големият в кариерата ми - сподели Кацута. - Самият удар беше един от най-силните, които съм преживявал. Не можех да изляза от колата, беше много болезнено. Но поне сме тук сега, така че благодаря на правилата за безопасност, на всички системи за безопасност и защита, които си свършиха работата. В същото време организацията беше добра и ни откараха достатъчно бързо в болницата.

„Трябва също да благодаря на Тиери и Мартен - добави Кацута. - Те пристигнаха на мястото веднага след нашия инцидент и се погрижиха за нас, докато дойде спасителният екип.“

„Не можех да ходя и да стоя нормално, така че беше доста страшно, но те ни помогнаха много в този момент, което е най-важното в този спорт. Наистина съм благодарен и на двамата. Никога няма да забравя това и ще продължим да се борим един с друг в ралитата.“

Кацута разкри, че е получил и съобщение от президента на ФИА Мохамед бин Сулайем, който е изразил загрижеността си предвид силата на удара.

Що се отнася до шампионата, нулевият точков актив на Кацута го смъква на четвърто място в класирането, на 56 точки зад съотборника му Елфин Еванс.

„Понякога в живота, в кариерата ми или където и да е, има добри и лоши моменти - каза той. - Това е част от играта. За съжаление, това се случи този уикенд и не беше нещо положително. Но просто трябва да се поучим от това, да се подобрим и да бъдем по-добри за следващия път.“

„Това е, което трябва да направя и което мога да направя. Просто трябва да кажа голямо благодаря на целия отбор и същевременно да им се извиня. Трябва да продължа да работя усилено, за да стана по-добър.“

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Снимки: Imago

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