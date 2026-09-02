Ето колко точки навакса Сами Паяри на Елфин Еванс за четири ралита

Авансът на Елфин Еванс на върха на генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) става все по-малък и по-малък, като преди финалните три кръга за сезона уелсецът води с 20 точки пред съотборника си в Тойота Сами Паяри.

Финландецът се намира в страхотна форма, като именно той спечели последните три надпревари в Естония, Финландия и Парагвай. Това повече от ясно показва, че инерцията е твърдо в полза на младока, който определено може да се надява на титла още във втория си пълен сезон във водещата категория в WRC.

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Реално от победата на Еванс в Япония в края на месец май насам, Паяри не е губил точки от уелсеца. Тази серия започна в Гърция, където Паяри финишира четвърти, точно пред Еванс. След това финландецът стартира своята серия от победи, докато Еванс има само едно качване на подиума в последните четири ралита, третото място от рали „Финландия“.

Именно във Финландия Паяри навакса най-малко точки на Еванс, само три, а най-големият удар на финландеца дойда в Естония две седмици по-рано, където той спечели с цели 13 пункта повече от своя съотборник. Общо за последните четири ралита Паяри е наваксал 35 точки (средно по 8.75 на рали) на Еванс, стопявайки аванса на уелсеца от 55 на 20 пункта.

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Простата сметка показва, че ако Паяри продължи да топи изоставането си с тези темпове, именно той ще стане световен шампион през 2026 година. Важно условие за това е до края на сезона да се проведат всички три предвидени кръга, включително и рали „Саудитска Арабия“. По обясними причини това не е съвсем сигурно, като се очаква в най-скоро време шефовете на WRC да вземат решение относно надпреварата край Джеда, която е предвидена за периода 11-14 ноември.

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Иначе битката за титлата в WRC ще продължи с рали „Чили“ следващата седмица, след което предстои и рали „Сардиния“ между 1 и 4 октомври. Възможно е WRC да организира допълнително състезание в Европа, както се случи през ковидните 2020 и 2021, ако провеждането на рали „Саудитска Арабия“ се окаже невъзможно.

Снимки: Red Bull Content Pool

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