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Ето колко точки навакса Сами Паяри на Елфин Еванс за четири ралита

  • 2 сеп 2026 | 19:43
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Авансът на Елфин Еванс на върха на генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) става все по-малък и по-малък, като преди финалните три кръга за сезона уелсецът води с 20 точки пред съотборника си в Тойота Сами Паяри.

Финландецът се намира в страхотна форма, като именно той спечели последните три надпревари в Естония, Финландия и Парагвай. Това повече от ясно показва, че инерцията е твърдо в полза на младока, който определено може да се надява на титла още във втория си пълен сезон във водещата категория в WRC.

Сами Паяри оцеля в парагвайски ад за трета поредна победа в WRC
Сами Паяри оцеля в парагвайски ад за трета поредна победа в WRC

Реално от победата на Еванс в Япония в края на месец май насам, Паяри не е губил точки от уелсеца. Тази серия започна в Гърция, където Паяри финишира четвърти, точно пред Еванс. След това финландецът стартира своята серия от победи, докато Еванс има само едно качване на подиума в последните четири ралита, третото място от рали „Финландия“.

Именно във Финландия Паяри навакса най-малко точки на Еванс, само три, а най-големият удар на финландеца дойда в Естония две седмици по-рано, където той спечели с цели 13 пункта повече от своя съотборник. Общо за последните четири ралита Паяри е наваксал 35 точки (средно по 8.75 на рали) на Еванс, стопявайки аванса на уелсеца от 55 на 20 пункта.

Сами Паяри остана единственият преследвач на Елфин Еванс
Сами Паяри остана единственият преследвач на Елфин Еванс

Простата сметка показва, че ако Паяри продължи да топи изоставането си с тези темпове, именно той ще стане световен шампион през 2026 година. Важно условие за това е до края на сезона да се проведат всички три предвидени кръга, включително и рали „Саудитска Арабия“. По обясними причини това не е съвсем сигурно, като се очаква в най-скоро време шефовете на WRC да вземат решение относно надпреварата край Джеда, която е предвидена за периода 11-14 ноември.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Парагвай"
Класиране при пилотите в WRC след рали "Парагвай"

Иначе битката за титлата в WRC ще продължи с рали „Чили“ следващата седмица, след което предстои и рали „Сардиния“ между 1 и 4 октомври. Възможно е WRC да организира допълнително състезание в Европа, както се случи през ковидните 2020 и 2021, ако провеждането на рали „Саудитска Арабия“ се окаже невъзможно.

Снимки: Red Bull Content Pool

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