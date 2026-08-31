Адриен Фурмо след атаката и подиума: Бяхме най-бързите в рали "Парагвай"

Адриен Фурмо записа три спукани гуми в петъчните отсечки на рали "Парагвай", като първата дойде в отсечката, в която той щеше да оглави класирането в състезанието. В края на деня Фурмо остана на почти две минути зад лидера Сами Паяри от Тойота.
В събота обаче Фурмо излезе пределно мотивиран и записа пет най-бързи времена в етапите.
Защо Себастиен Ожие се извини на двама президенти след рали "Парагвай"
„Мисля, че промяната настъпи в петък вечер, когато очаквахме да завали. Оттогава не съм пипал нищо по колата - сподели Фурмо. - Помислих си, че щом колата работи добре на сухо и времената са добри, защо да променям нещо? Колата се усещаше бавна и малко мудна, но работеше добре."
В началото на съботния ден Фурмо изоставаше с 55 секунди от третия в класирането – Елфин Еванс с Тойота, но до края на деня разликата бе стопена до едва 3,3 секунди.
Кацута: Най-тежката катастрофа в кариерата ми, не можех да изляза от колата
В неделя Фурмо завърши впечатляващото си завръщане, като в първата отсечка за деня се изкачи се на третото място. Той също така събра третия най-голям брой точки както от Супер неделята, така и от пауърстейджа.
„Мисля, че по отношение на темпото бяхме категорично в челото. Бяхме най-бързите. Беше истинско завръщане през уикенда. В петък бяхме на минута и 50 секунди от лидера, а в крайна сметка завършихме на 40 секунди от него - обясни френският пилот на Хюндай. - В един момент бяхме на 50 секунди от подиума, но натиснахме докрай след Еванс. Той наистина не се предаде и продължи да атакува здраво в последния ден. Беше много оспорвано в пауърстейджа. Беше изключително напрегнато.
Сами Паяри оцеля в парагвайски ад за трета поредна победа в WRC
„В последния етап си мислех само: „Хайде, не прави грешки, просто карай възможно най-ефективно“. Получи се, така че съм щастлив“, коментира Фурмо.
Пилотът на Хюндай заяви, че рали "Парагвай" е било изпълнено с екшън, който е направил събитието специално.
„Феновете създадоха страхотна атмосфера, а в сервизния парк имаше ужасно лошо време и буря, въпреки че за щастие това не засегна етапите. В петък имаше много спукани гуми – твърде много – и те не бяха причинени от удари. Но няма да говорим повече за това.
Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
„Просто съм щастлив от това, което направихме в събота и неделя след петъчния ден. Поздравления за всички състезатели, защото беше наистина тежко рали. На много места всеки етап беше изключително труден. Трябваше да натискаш през цялото време.“
Снимки: Imago