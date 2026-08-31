Адриен Фурмо след атаката и подиума: Бяхме най-бързите в рали "Парагвай"

Адриен Фурмо записа три спукани гуми в петъчните отсечки на рали "Парагвай", като първата дойде в отсечката, в която той щеше да оглави класирането в състезанието. В края на деня Фурмо остана на почти две минути зад лидера Сами Паяри от Тойота.

В събота обаче Фурмо излезе пределно мотивиран и записа пет най-бързи времена в етапите.

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„Мисля, че промяната настъпи в петък вечер, когато очаквахме да завали. Оттогава не съм пипал нищо по колата - сподели Фурмо. - Помислих си, че щом колата работи добре на сухо и времената са добри, защо да променям нещо? Колата се усещаше бавна и малко мудна, но работеше добре."

В началото на съботния ден Фурмо изоставаше с 55 секунди от третия в класирането – Елфин Еванс с Тойота, но до края на деня разликата бе стопена до едва 3,3 секунди.

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В неделя Фурмо завърши впечатляващото си завръщане, като в първата отсечка за деня се изкачи се на третото място. Той също така събра третия най-голям брой точки както от Супер неделята, така и от пауърстейджа.

„Мисля, че по отношение на темпото бяхме категорично в челото. Бяхме най-бързите. Беше истинско завръщане през уикенда. В петък бяхме на минута и 50 секунди от лидера, а в крайна сметка завършихме на 40 секунди от него - обясни френският пилот на Хюндай. - В един момент бяхме на 50 секунди от подиума, но натиснахме докрай след Еванс. Той наистина не се предаде и продължи да атакува здраво в последния ден. Беше много оспорвано в пауърстейджа. Беше изключително напрегнато.

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„В последния етап си мислех само: „Хайде, не прави грешки, просто карай възможно най-ефективно“. Получи се, така че съм щастлив“, коментира Фурмо.

Пилотът на Хюндай заяви, че рали "Парагвай" е било изпълнено с екшън, който е направил събитието специално.

„Феновете създадоха страхотна атмосфера, а в сервизния парк имаше ужасно лошо време и буря, въпреки че за щастие това не засегна етапите. В петък имаше много спукани гуми – твърде много – и те не бяха причинени от удари. Но няма да говорим повече за това.

„Просто съм щастлив от това, което направихме в събота и неделя след петъчния ден. Поздравления за всички състезатели, защото беше наистина тежко рали. На много места всеки етап беше изключително труден. Трябваше да натискаш през цялото време.“

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Снимки: Imago