Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хюндай напуска WRC, ще се върне за 2029?

Хюндай напуска WRC, ще се върне за 2029?

  • 31 авг 2026 | 14:30
  • 321
  • 0

Корейският автомобилен гигант Хюндай ще напусне Световния рали шампионат (WRC) в края на сезон 2026, когато приключва и жизненият цикъл на автомобилите Rally1. Информацията е на испанския вестник AS, като засега няма потвърждение от страна на компанията.

В рали “Парагвай”, което завърши вчера, Хюндай записа двоен подиум: Хейдън Падън и Адриен Фурмо завършиха втори и трети. Този сезон Хюндай има една победа от 11 старта в WRC - бившият световен шампион Тиери Нювил спечели макадамовото рали “Португалия”.

Защо Себастиен Ожие се извини на двама президенти след рали "Парагвай"
Защо Себастиен Ожие се извини на двама президенти след рали "Парагвай"

Според испанското издание Хюндай ще се върне в WRC за сезон 2029, за когато се очаква по-голяма свобода относно задвижващите системи, като идеята е да могат да се използват електрически коли, както и такива, които работят на водород. Въпреки че много специалисти са скептични за тези технологии.

Досега няма официално решение от страна на Хюндай, като единствено се знае, че компанията не планира да създаде рали автомобил по новите правила WRC27, които влизат в сила за 2027 и които са базирани на категорията WRC2. Само Тойота ще има такъв автомобил, тъй като и М-Спорт не планира нов автомобил.

Сами Паяри оцеля в парагвайски ад за трета поредна победа в WRC
Сами Паяри оцеля в парагвайски ад за трета поредна победа в WRC

Очаква се, че Хюндай ще продължи да подкрепя група пилоти в WRC през 2027 и нататък, като те ще се състезават с i20 Rally2 през 2027 и 2028, а компанията ще развива по-сериозно колата с Evo версия в следващите два сезона.

Тази година Хюндай дебютира в “24 часа на Льо Ман” с американската си марка Genesis, като компанията записа 13-о място с прототипа GMR-001 с №19, другата кола с №17 отпадна заради техническа повреда и поражения при по-агресивно минаване през бордюрите на пистата.

Хюндай с максимална атака до края на сезон 2026 в WRC
Хюндай с максимална атака до края на сезон 2026 в WRC
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

  • 31 авг 2026 | 07:46
  • 6329
  • 0
Класиране при пилотите в WRC след рали "Парагвай"

Класиране при пилотите в WRC след рали "Парагвай"

  • 30 авг 2026 | 21:29
  • 1351
  • 0
Сами Паяри оцеля в парагвайски ад за трета поредна победа в WRC

Сами Паяри оцеля в парагвайски ад за трета поредна победа в WRC

  • 30 авг 2026 | 21:15
  • 7081
  • 0
Марк Маркес: Допуснах голяма грешка в първия завой

Марк Маркес: Допуснах голяма грешка в първия завой

  • 30 авг 2026 | 16:53
  • 2351
  • 0
Педро Акоста: Трябваше да дам всичко от себе си за тази публика

Педро Акоста: Трябваше да дам всичко от себе си за тази публика

  • 30 авг 2026 | 16:47
  • 622
  • 0
Марко Бедзеки: Марк беше непобедим днес

Марко Бедзеки: Марк беше непобедим днес

  • 30 авг 2026 | 16:41
  • 810
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец преговаря с национал на Хърватия

Лудогорец преговаря с национал на Хърватия

  • 31 авг 2026 | 13:41
  • 5757
  • 5
Великият Любо Пенев на 60!

Великият Любо Пенев на 60!

  • 31 авг 2026 | 10:07
  • 7750
  • 57
Григор Димитров стартира участието си на US Open

Григор Димитров стартира участието си на US Open

  • 31 авг 2026 | 07:56
  • 14269
  • 15
България излиза срещу Италия в 1/8-финал на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Италия в 1/8-финал на ЕвроВолей 2026

  • 31 авг 2026 | 07:01
  • 11818
  • 15
Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

  • 31 авг 2026 | 07:09
  • 18395
  • 31
Любо Пенев: Никога не се предавам - продължавам напред!

Любо Пенев: Никога не се предавам - продължавам напред!

  • 31 авг 2026 | 11:09
  • 4392
  • 6