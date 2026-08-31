Хюндай напуска WRC, ще се върне за 2029?

Корейският автомобилен гигант Хюндай ще напусне Световния рали шампионат (WRC) в края на сезон 2026, когато приключва и жизненият цикъл на автомобилите Rally1. Информацията е на испанския вестник AS, като засега няма потвърждение от страна на компанията.

В рали “Парагвай”, което завърши вчера, Хюндай записа двоен подиум: Хейдън Падън и Адриен Фурмо завършиха втори и трети. Този сезон Хюндай има една победа от 11 старта в WRC - бившият световен шампион Тиери Нювил спечели макадамовото рали “Португалия”.

AS reports that Hyundai will be ending manufacturer involvement in the WRC after 2026, and will return in 2029.



They'll continue to support drivers in the i20 Rally2 for 2027 and 2028, further developing the car with an evo version 👇 https://t.co/qgNexckWOB — Powerslide 🇵🇾 (@PowerslideMedia) August 31, 2026

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Според испанското издание Хюндай ще се върне в WRC за сезон 2029, за когато се очаква по-голяма свобода относно задвижващите системи, като идеята е да могат да се използват електрически коли, както и такива, които работят на водород. Въпреки че много специалисти са скептични за тези технологии.

Досега няма официално решение от страна на Хюндай, като единствено се знае, че компанията не планира да създаде рали автомобил по новите правила WRC27, които влизат в сила за 2027 и които са базирани на категорията WRC2. Само Тойота ще има такъв автомобил, тъй като и М-Спорт не планира нов автомобил.

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Очаква се, че Хюндай ще продължи да подкрепя група пилоти в WRC през 2027 и нататък, като те ще се състезават с i20 Rally2 през 2027 и 2028, а компанията ще развива по-сериозно колата с Evo версия в следващите два сезона.

Тази година Хюндай дебютира в “24 часа на Льо Ман” с американската си марка Genesis, като компанията записа 13-о място с прототипа GMR-001 с №19, другата кола с №17 отпадна заради техническа повреда и поражения при по-агресивно минаване през бордюрите на пистата.

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Снимки: Gettyimages