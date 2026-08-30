Сами Паяри оцеля в парагвайски ад за трета поредна победа в WRC

Младият финландец Сами Паяри спечели третата си поредна победа в Световния рали шампионат (WRC), след като триумфира в рали „Парагвай“, което се превърна в истинска битка за оцеляване още от първия етап на надпреварата в петък.

A hat-trick for the history books. 🏆🏆🏆



Sami Pajari and Marko Salminen become the first crew ever to claim their first three WRC wins back-to-back, adding Paraguay to their victories in Estonia and Finland.#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/5HhiBurZTZ — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 30, 2026

Пилотът на Тойота беше този, който срещна най-малко трудности в хода на състезанието и го спечели, триумфирайки с аванс от 25.8 секунди пред третия пилот на Хюндай Хейдън Падън. Новозеландецът също срещна сравнително малко трудности, но просто нямаше скоростта да се бори с Паяри за победата, но успя да запише втория си подиум в четири ралита от началото на сезона. За него това е най-добро класиране в кръг от WRC от второто му място в рали „Австралия“ в края на 2018 година, когато той отново кара за Хюндай.

Най-интересната битка в челото в рамките на последния ден беше тази за третото място между Адриен Фурмо и Елфин Еванс. В началото на деня Еванс имаше аванс от 3.8 секунди, но още в първото неделно изпитание той беше изпреварен от Фурмо, след което пилотът на Хюндай само увеличаваше преднината си, за да завърши на 5.1 пред своя съперник от Тойота, оформяйки подиума.

Пети зад Еванс се класира Оливър Солберг, който обаче завърши на цели 2:57.0 минути зад победителя Паяри. Джошуа Макърлийн от М-Спорт стигна до шестото място въпреки проблеми с трансмисията в рамките на последния ден. Неговият съотборник Джон Армстронг, който се движеше седми отпадна от надпреварата в края на 20-ия ѝ етап, след като се удари и унищожи задното ляво окачване на колата си.

This could be game over for Armstrong 😳#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/HIbb24KN8B — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 30, 2026

Така седми финишира победителят в WRC2 Диего Домингес, който спечели изключително емоционална победа у дома си. Втори в WRC2 и осми в общото класиране остана Гас Грийнсмит пред още един представител на домакините – Алехандро Галанти и Тейлър Гил, които оформиха зоната на точките.

Финалният ден на рали „Парагвай“ беше белязан от една много тежка катастрофа за Такамото Кацута, която наложи анулирането на предпоследния 21-ви етап на състезанието. За щастие японецът и неговият навигатор Аарън Джонстън излязоха невредими от колата си, което е поредно доказателство за безопасността на модерните рали автомобили след зверския инцидент на Ожие във Финландия в началото на месеца.

After the accident of car #18 in SS21, both driver and co-driver are OK. Due to the heavy impact, both will be taken to hospital for precautionary checks to confirm that everything is fine. — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) August 30, 2026

В неделното класиране над всички беше Себастиен Ожие, който след отпадането си в петък можеше да поеме повече рискове днес. Втори зад него завърши Солберг, а в петицата допълниха още Тиери Нювил, Фурмо и Еванс. В пауърстейджа първите пет позиции бяха за Солберг, Ожие, Фурмо, Еванс и Нювил.

Elfyn and Scott continue to lead the championship by 20 points with 3 rounds remaining after another well-managed weekend in difficult conditions to secure 4th overall 💪👏#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallydelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/8giVDXp5uf — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) August 30, 2026

Така в генералното класиране преди финалните три кръга за сезона лидер с актив от 216 точки е Еванс, който води с 20 пункта пред Паяри. Тройката с изоставане от 41 точки допълва Солберг.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Парагвай"

Керванът на Световния рали шампионат ще остане още малко на територията на Южна Америка, където след две седмици (11-13 септември) ще се проведе 12-ят кръг за сезон 2026 – рали „Чили“.

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Снимки: Gettyimages