Сами Паяри оцеля в парагвайски ад за трета поредна победа в WRC

Младият финландец Сами Паяри спечели третата си поредна победа в Световния рали шампионат (WRC), след като триумфира в рали „Парагвай“, което се превърна в истинска битка за оцеляване още от първия етап на надпреварата в петък.
Пилотът на Тойота беше този, който срещна най-малко трудности в хода на състезанието и го спечели, триумфирайки с аванс от 25.8 секунди пред третия пилот на Хюндай Хейдън Падън. Новозеландецът също срещна сравнително малко трудности, но просто нямаше скоростта да се бори с Паяри за победата, но успя да запише втория си подиум в четири ралита от началото на сезона. За него това е най-добро класиране в кръг от WRC от второто му място в рали „Австралия“ в края на 2018 година, когато той отново кара за Хюндай.
Най-интересната битка в челото в рамките на последния ден беше тази за третото място между Адриен Фурмо и Елфин Еванс. В началото на деня Еванс имаше аванс от 3.8 секунди, но още в първото неделно изпитание той беше изпреварен от Фурмо, след което пилотът на Хюндай само увеличаваше преднината си, за да завърши на 5.1 пред своя съперник от Тойота, оформяйки подиума.
Пети зад Еванс се класира Оливър Солберг, който обаче завърши на цели 2:57.0 минути зад победителя Паяри. Джошуа Макърлийн от М-Спорт стигна до шестото място въпреки проблеми с трансмисията в рамките на последния ден. Неговият съотборник Джон Армстронг, който се движеше седми отпадна от надпреварата в края на 20-ия ѝ етап, след като се удари и унищожи задното ляво окачване на колата си.
Така седми финишира победителят в WRC2 Диего Домингес, който спечели изключително емоционална победа у дома си. Втори в WRC2 и осми в общото класиране остана Гас Грийнсмит пред още един представител на домакините – Алехандро Галанти и Тейлър Гил, които оформиха зоната на точките.
Финалният ден на рали „Парагвай“ беше белязан от една много тежка катастрофа за Такамото Кацута, която наложи анулирането на предпоследния 21-ви етап на състезанието. За щастие японецът и неговият навигатор Аарън Джонстън излязоха невредими от колата си, което е поредно доказателство за безопасността на модерните рали автомобили след зверския инцидент на Ожие във Финландия в началото на месеца.
В неделното класиране над всички беше Себастиен Ожие, който след отпадането си в петък можеше да поеме повече рискове днес. Втори зад него завърши Солберг, а в петицата допълниха още Тиери Нювил, Фурмо и Еванс. В пауърстейджа първите пет позиции бяха за Солберг, Ожие, Фурмо, Еванс и Нювил.
Така в генералното класиране преди финалните три кръга за сезона лидер с актив от 216 точки е Еванс, който води с 20 пункта пред Паяри. Тройката с изоставане от 41 точки допълва Солберг.
Класиране при пилотите в WRC след рали "Парагвай"
Керванът на Световния рали шампионат ще остане още малко на територията на Южна Америка, където след две седмици (11-13 септември) ще се проведе 12-ят кръг за сезон 2026 – рали „Чили“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages