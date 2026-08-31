Защо Себастиен Ожие се извини на двама президенти след рали "Парагвай"

Деветкратният световен рали шампион Себастиен Ожие поднесе извинения и на президента на Парагвай Сантяго Пеня, като призна, че е повдигнал притесненията си за Световния рали шампионат в неподходящ момент и с грешен тон. Французинът се извини и на президента на ФИА Мохамед бин Сулайем, който отнесе доста критики от Ожие в хода на рали "Парагвай". Става въпрос за острите му думи по адрес на гумите и разправията с Мохамед заради редките му появи по ралитата.

Настоящият световен рали шампион публикува извинение в социалните мрежи във връзка със случка от събота, при която е изразил притесненията си относно Световния рали шампионат (WRC). Бин Сулайем присъстваше на рали „Парагвай“ за пресконференция, на която бяха представени новите притежатели на търговските права на WRC пред медиите.

Sébastien Ogier released a statement apologizing to FIA president Mohammed Ben Sulayem and Paraguay president Santiago Peña 🗣️ pic.twitter.com/Yq658lkIUG — DirtFish (@DirtFishRally) August 31, 2026

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Остава неясно какво точно е казал Ожие по време на разговора си с Бин Сулайем и Пеня. Пилотът на Тойота обаче беше изключително критичен към доставчика на гуми в WRC, Ханкуук, след поредица от повреди в петък.

Ожие спука две гуми в петък, преди да се оттегли от състезателния ден с повреда в предното окачване след третия етап. Пилотът на Тойота определи гумите като „неотговарящи на стандарта за световен шампионат“, преди да заяви, че „всичко е просто лотария“ и е „далеч от приемливото“.

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Няколко часа след края на рали „Парагвай“ Ожие публикува изявление, в което потвърди, че се е извинил лично на Бин Сулайем и Пеня в събота вечерта, след което е провел конструктивна среща с Бин Сулайем, за да обсъдят притесненията му в рамките на WRC. Според определени източници, Ожие е критикувал остро Бин Сулайем, че "не присъства достатъчно често" на състезанията от WRC.

„След изпълненото със събития и много добре организирано рали „Парагвай“ бих искал да използвам възможността да се извиня публично за неуместното общуване с президента на ФИА Мохамед бин Сулайем и президента на Парагвай Сантяго Пеня вчера следобед“, гласи изявлението на Ожие.

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„Нито моментът, нито тонът, с който повдигнах притесненията си относно шампионата, бяха подходящи.“

„Вече имах възможността да се извиня лично и на двамата президенти снощи, последвано от много конструктивна среща.“

„Всъщност беше чудесен момент да разговарям с президента на ФИА Бин Сулайем и да засегнем няколко области, за които всички знаем, че се нуждаят от внимание и подобрение в нашия спорт. Заедно поставихме някои ясни цели, които очаквам с нетърпение да видя реализирани за едно по-добро бъдеще на рали спорта.“

В хода на рали "Парагвай" беше организирана пресконференция на Бин Сулайем и на новия главен изпълнителен директор на промоутъра на WRC след продажбата му - Ерик Булие. Проблемът за медиите и пилотите след тази среща беше, че те така и не чуха нищо конкретно за развитието на WRC, а само обичайните общи приказки.

After an eventful and very well organized Rally del Paraguay I would like to take the opportunity to publicly apologize for the out of line interaction with FIA President Mohammed Ben Sulayem and President of Paraguay Santiago Peña yesterday afternoon.

It was neither the right… — Sébastien Ogier (@SebOgier) August 31, 2026

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Снимки: Imago