Кифисия и Алекс Петков с второ поредно реми в битката за оцеляване

Отборът на Кифисия записа второ поредно реми в плейофа за оставане в гръцката Суперлига. Той направи 0:0 в домакинството си на Астерас (Триполис) от 29-ия кръг. Българският национал Алекс Петков отново бе сред титулярите и записа пълни 90 минути.

Кифисия може да съжалява, че не спечели този мач, тъй като създаде много повече голови положения от своя съперник, отправи 13 удара, но вина за равенството има вратарят Никос Пападопулос, който "заключи" вратата си и не допусна попадение.

Това реми остави Кифисия на 11-ото място в класирането с актив от 29 точки. Астерас е на 13-тата позиция с 22 точки.