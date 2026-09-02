Денят на US Open: Алкарас и Сабаленка ще играят след полунощ

Поредният ден на US Open започва с интересен мач при мъжете още в 18:00 часа, когато е и официалният старт на програмата.

Даниил Медведев ще се изправи срещу една от сензациите на първия кръг - американецът с ранкинг 731 в света Себастиан Грозни.

Андрей Рубльов по същото време ще изиграе интригуващ дуел с набиращия все повече скорост в АТР тура Даниел Мерида Агилар.

Към 20 часа погледите ще бъдат приковани върху мача на Бен Шелтън срещу Хуберт Хуркач, очакван като битка на бомардировачите от сервис.

Към 23:00 би трябвало да започне Александър Бублик срещу Адриан Манарино, а половин час по-късно вероятно ще е стартът на Стефанос Циципас срещу Лойд Харис.

При жените програмата в 18 започва с италианско дерби между Джасмин Паолини и Лукреция Стефанини. Към 18:30 пък има американски сблъсък между Джесика Пегула и София Кенин, който ще е най-интересен за местните фенове в Ню Йорк.

В 02:00 часа след полунощ Арина Сабаленка открива вечерната сесия срещу Полина Ятченко.

В 03:30 часа ще гледаме и Карлос Алкарас на централния корт срещу Жайме Фария.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages