Даниил Медведев не срещна трудности по пътя към третия кръг в Ню Йорк

Бившият шампион в турнира Даниил Медведев се класира за третия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис, след като надделя над американеца Себастиан Горзни с 6:1, 6:3, 7:5. Титлата на Медведев в Ню Йорк през 2021 година му даде необходимото самообладание и опит, за да контролира двубоя от самото начало на корта.

Срещата предизвика сериозен интерес заради историята на Себастиан Горзни, който вече привлече вниманието на публиката в Ню Йорк. В първия кръг младият американец спаси пет мачбола срещу Рафаел Колиньон и стигна до драматургичен обрат в пет сета. В мача си срещу фаворита обаче той бе поставен под непрекъснат натиск от стабилната игра на Медведев от основната линия.

Медведев започна изключително убедително и бързо затвори първия сет с 6:1. Във втората част руският тенисист продължи да диктува темпото и затвори частта с 6:3. Третият сет предложи най-равностойна борба, като Горзни оказа сериозна съпротива, но Медведев проби в самия край и спечели със 7:5, за да си подпечата мястото в следващата фаза на надпреварата.

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Снимки: Gettyimages