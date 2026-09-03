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  3. Каролина Мухова прегази Кейти Бултър във втория кръг на US Open

Каролина Мухова прегази Кейти Бултър във втория кръг на US Open

  • 3 сеп 2026 | 02:44
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Каролина Мухова прегази Кейти Бултър във втория кръг на US Open

Каролина Мухова си осигури убедително място в третия кръг на Откритото първенство на САЩ, след като победи Кейти Бултър с категоричното 6:1, 6:0. Срещата от втория кръг продължи едва 58 минути и се превърна в пълна dominance за чешката тенисистка.

Продължителните валежи над Ню Йорк и обърканата програма на корта принудиха организаторите да преместят сблъсъка под покрива на втори по големина корт - Louis Armstrong Stadium. Британската тенисистка започна с голяма мобилизация и във втория гейм на първия сет успееш да реализира пробив, за да изравни за 1:1.

Това обаче се оказа единственият гейм, който Бултър спечели в целия двубой. Мухова мигновено вдигна темпото, пое пълния контрол върху разиграванията и започна смазваща серия, спечелвайки следващите 12 поредни гейма.

След като затвори първата част с 6:1, седмата поставена в схемата чехкиня продължи да доминира безапелационно и във втория сет. Мухова постигна три поредни пробива и бързо приключи срещата с 6:0, подпечатайки безапелационния си успех и продължаването си напред в Ню Йорк.

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Снимки: Gettyimages

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