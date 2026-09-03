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Млад испанец шокира Рубльов на US Open

  • 3 сеп 2026 | 01:40
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Млад испанец шокира Рубльов на US Open

21-годишният испански тенисист Даниел Агилар постигна впечатляващ пробив в кариерата си, след като отстрани поставения под номер 23 в схемата Андрей Рубльов във втория кръг на Откритото първенство на САЩ (US Open). В оспорван двубой, продължил 2 часа и 46 минути, Агилар стигна до крайната победа с 6:7(3), 6:2, 6:4, 6:2, за да си осигури място в третия кръг на турнир от Големия шлем за първи път в своята кариера.

Двубоят започна равностойно, като в първата част двамата съперници си размениха по няколко спечелени гейма без решаващи пробиви, а тайбрекът отиде на сметката на опитния Рубльов със 7:3 точки. Втората част обаче премина изцяло под контрола на Агилар, който доминираше на корта и изравни резултата след убедителното 6:2.

Испанецът запази инерцията си и в третия сет, налагайки темпото си срещу световния №24. С решителни пробиви той спечели следващите два сета с 6:4 и 6:2, затваряйки мача с 3:1 сета в своя полза.

За 21-годишния Даниел Агилар това достигане до трети кръг на Откритото първенство на САЩ е най-доброто му постижение на турнирите от Големия шлем до момента. В следващата си фаза той ще се изправи срещу представителя на домакините Алекс Микелсен в битка за място на осминафиналите.

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