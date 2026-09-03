Алкарас загуби сет, но след това включи на скорост и стана страшно

Защитаващият титлата си Карлос Алкарас се класира за третия кръг на Откритото първенство на САЩ, след като сътвори обрат срещу португалеца Жайми Фария. Испанецът отстъпи в първия сет, но в крайна сметка триумфира с 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.

Мачът не започна по най-добрия начин за световния №3, който загуби първата част с 4:6. Преломният момент настъпи във втория сет, когато Алкарас бе поставен под сериозен натиск при свой сервиз и изоставаше с 15:40. Испанецът показа шампионски характер, спаси точките за пробив и спечели подаването си.

Това спасяване постави началото на впечатляваща серия от осем поредни гейма в полза на Алкарас. Той не даде нито един гейм на съперника си във втория сет (6:0) и бързо поведе и в третата част, пречупвайки съпротивата на португалския си съперник.

Жайми Фария направи цели 11 двойни грешки по време на двубоя, което оказа допълнително влияние върху неговата стабилност в решаващите моменти. В крайна сметка Алкарас затвори мача в четири сета след стабилна игра в четвъртата част.

С този успех Карлос Алкарас записа своята 16-а поредна победа в турнирите от Големия шлем. В следващия кръг негов съперник ще бъде китайският тенисист Ибин У.

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Снимки: Gettyimages