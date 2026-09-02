Пегула победи с лекота Кенин в Ню Йорк

Джесика Пегула записа експресна победа с 6:3, 6:1 срещу американската си сънародничка София Кенин в среща от втория кръг на откритото първенство по тенис на САЩ. Двубоят завърши само за 57 минути, а в следващия си мач Пегула ще срещне канадката Лейла Фернандес.

Финалистката от 2024 Пегула доминираше изцяло и загуби само три точки на първи сервис, което не позволи на Кенин да достигне до разиграване за пробив.

Самата Кенин участва на турнира с уайлдкард, тъй като в последните години серия от контузии и заболявания дръпнаха значително назад кариерата й. Тя направи големия си пробив с титла в Австралия през 2020, но днес отново отпадна в първи кръг на турнир от Големия шлем.

Паула Бадоса също преодоля без проблеми втория кръг в Ню Йорк, след като се наложи с 6:1, 6:4 срещу Дария Касаткина. В следващия кръг испанката ще срещне американката Коко Гоф, която надигра туркинята Зейнеп Сьонмез с 6:3, 6:4 през нощта.

Представителката на домакините Тейлър Таунзенд спечели с 6:1, 6:1 срещу австралийката Тайла Престън и също е в третия кръг на турнира. Американката ще играе с рускинята Диана Шнайдер, която надви с 6:1, 7:6(4) Каролина Плишкова.

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