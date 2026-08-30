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Атлетико писа "тройка" на Севиля и оглави Ла Лига

  • 30 авг 2026 | 00:30
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Атлетико писа "тройка" на Севиля и оглави Ла Лига

Отборът на Атлетико Мадрид оглави временното класиране в испанската Ла Лига, след като спечели с 3:1 гостуването си на Севиля от третия кръг на шампионата. Столичани се върнаха на победния път, след като в миналия кръг направиха равен с Виляреал, а андалусийци регистрираха първо поражение през кампанията, след като до тази вечер имаха пълен комплект от точки.

Атлети реши всичко до почивката, когато гостите вкараха три безответни гола. Алекс Баена откри още в 4-ата минута, нататък Адемола Луукман покачи в 26-ата, а в 33-тата Баена вкара още веднъж. След почивката Луукман също блесна с втори гол, но той бе отменен след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР.

Почетното попадение за андалусийци дойде в средата на второто полувреме. Тогава Мигел Анхел Сиера вкара в 67-ата минута, но до края домакините нямаха сили за повече и се примириха със загубата.

В следващия кръг Атлетико Мадрид ще бъде гост на Атлетик Билбао, като тази среща е на 5 септември (събота) от 17:15 часа българско време. Ден по-късно на 6 септември (неделя) от 22:00 часа Севиля ще гостува на Еспаньол.

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