Атлетико писа "тройка" на Севиля и оглави Ла Лига

Отборът на Атлетико Мадрид оглави временното класиране в испанската Ла Лига, след като спечели с 3:1 гостуването си на Севиля от третия кръг на шампионата. Столичани се върнаха на победния път, след като в миналия кръг направиха равен с Виляреал, а андалусийци регистрираха първо поражение през кампанията, след като до тази вечер имаха пълен комплект от точки.

¡Gran victoria en Sevilla! ❤️🤍 pic.twitter.com/fRVgdeean6 — Atlético de Madrid (@Atleti) August 29, 2026

Атлети реши всичко до почивката, когато гостите вкараха три безответни гола. Алекс Баена откри още в 4-ата минута, нататък Адемола Луукман покачи в 26-ата, а в 33-тата Баена вкара още веднъж. След почивката Луукман също блесна с втори гол, но той бе отменен след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР.

Почетното попадение за андалусийци дойде в средата на второто полувреме. Тогава Мигел Анхел Сиера вкара в 67-ата минута, но до края домакините нямаха сили за повече и се примириха със загубата.

В следващия кръг Атлетико Мадрид ще бъде гост на Атлетик Билбао, като тази среща е на 5 септември (събота) от 17:15 часа българско време. Ден по-късно на 6 септември (неделя) от 22:00 часа Севиля ще гостува на Еспаньол.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google