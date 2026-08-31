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Атлетико Мадрид се разбра с нападател на Ювентус, но това не е свързано с Алварес

  • 31 авг 2026 | 09:24
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Атлетико Мадрид се разбра с нападател на Ювентус, но това не е свързано с Алварес

В последните часове на летния трансферен прозорец Атлетико Мадрид подготвя промяна в своята офанзивна линия. Испанският клуб е отправил официална оферта за привличането на канадския нападател Джонатан Дейвид от Ювентус. Предложението е за наем с опция за закупуване през следващото лято, като самият футболист даже вече се е разбрал за личните си условия, твърди Николо Скира.

Това обаче не е свързано с евентуална раздяла с Хулиан Алварес, а по-скоро с Александър Сьорлот. Норвежкият таран направи силен сезон 2025/26, като отбеляза общо 20 гола във всички турнири за Атлетико Мадрид, 13 от които в Ла Лига, но често беше резерва и това не му харесва. Неговите изяви засилиха интереса на Ювентус, както и на Манчестър Юнайтед, които търсят подкрепление за нападението си.

Иначе Дейвид срещна затруднения да се наложи твърдо в състава на Ювентус през първия си сезон в Серия А. Поради това грандът от Торино търси възможност за негово трансфериране, а Атлетико Мадрид се очертава като най-сериозната дестинация пред офанзивния футболист.

Старши треньорът Диего Симеоне подчерта, че за постигането на големи цели и трофеи отборът се нуждае от силни офанзивни опции, поради което Атлетико работи активно по окомплектоването на състава си преди затварянето на трансферния прозорец.

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