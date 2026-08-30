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Лион претърпя разочарование и в Лига 1 след провала в ШЛ

  • 30 авг 2026 | 01:23
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Лион претърпя разочарование и в Лига 1 след провала в ШЛ

Лион стигна до драматично равенство 1:1 при гостуването си на Льо Авър в среща от втория кръг на френската Лига 1. Двубоят предложи много емоции, две отменени попадения след намеса на системата за видеоповторения и гол в заключителните минути.

За Льо Авър това бе първа точка този сезон, докато Лион пропусна шанса да оглави еднолично класирането и събра актив от 4 пункта, колкото имат водачът Лил и новакът Троа. Марсилия и бъдещият съперник на ЦСКА от Лига Европа Монако, които са с по 3 пункта, все още не са изиграли срещите си от кръга.

Домакините първи стигнаха до гол в 65-ата минута, когато Корентен Толисо изпрати топката във вратата на Лион. След преглед с ВАР обаче попадението беше отменено заради засада.

Льо Авър все пак успя да поведе девет минути по-късно. След отлично центриране Мбвана Самата се извиси над защитата и с точен удар с глава направи резултата 1:0.

Лион не се отказа и в 88-ата минута стигна до изравняване. Лоис Опенда получи топката в наказателното поле, запази самообладание и с прецизен завършващ удар оформи крайното 1:1.

В добавеното време домакините отново пратиха топката в мрежата, но и този път голът не беше зачетен. След преглед с ВАР съдията отмени попадението заради игра с ръка в хода на атаката.

Това бе второ поредно разочарование за ”хлапетата”, които по-рано тази седмица отпаднаха от Шампионската лига след драматична загуба с 1:2 в плейофа срещу Фенербахче.

ВАР отмени два гола на Лион и Фенербахче влетя в основната фаза за първи път от 18 години
ВАР отмени два гола на Лион и Фенербахче влетя в основната фаза за първи път от 18 години

В останалите срещи, които се играха по същото време, Брест и Тулуза завършиха 2:2, Троа победи Лориан с 2:1 като гост, а Анже се наложи с 3:1 при визитата си на Оксер. В ранния мач от деня пък Страсбург се наложи с 2:1 като домакин на вицешампиона Ланс.

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