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Милан обяви Хътчинсън

  • 1 сеп 2026 | 02:38
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Милан обяви Хътчинсън

Милан, който ще бъде съперник на Левски в Лига Европа, привлече дясното крило Омари Хътчинсън от Нотингам Форест. Първоначално информацията бе съобщена от Sky Sports, а впоследствие и тя бе разпространена и от “росонерите” в техните канали. Играчът вече е преминал медицински изследвания и ще се присъедини към "червено-черните" с договор под наем, в който има клауза за пълно откупуване през следващото лято.

Хътчинсън, който е на 22 години, има 42 мача и 1 гол за Нотингам Форест, който го привлече от Ипсуич през миналото лято с трансфер на стойност 43.4 млн евро. През кариерата си той е бил част и от Челси, но роденият в Ямайка футболист е продукт на академията на Арсенал.

Левски ще срещне Милан на 21 януари в мач от 7-ия кръг на основната фаза на Лига Европа.

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