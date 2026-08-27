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Фен на Лион се нахвърли на Гендузи и предизвика масово меле след победата на Фенербахче

  • 27 авг 2026 | 06:18
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Фен на Лион се нахвърли на Гендузи и предизвика масово меле след победата на Фенербахче

Полузащитникът на Фенербахче Матео Гендузи се озова в центъра на скандал след успеха на “фенерите” в гостуването на Лион от плейофите на Шампионската лига. Халфът тръгна да се прибира заедно с част от съотборниците си към съблекалнята в празнична стъпка и тогава точно пред него изскочи фен на французите, който се нахвърли на състезателите на турския гранд и започна масово меле.

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Твърди се, че служител на Лион е бил ранен при инцидента, като е получил удар в главата.

На видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как стартира всичко, като някои източници твърдят, че това само е била ескалацията на напрежението. От френската страна твърдят, че Гендузи е запалил фитила на напрежението, тъй като още на загрявката по време на почивката е правил неприлични жестове към публиката.

Самият Гендузи от своя страна впоследствие се оправда с поведението на публиката. Той твърди, че невъздържаното му поведение е било като реакция на обидите на френските запалянковци към него.

“Те обиждаха майка ми и семейството ми през всичките 90 минути и дори повече. И ако след това дори не можем да празнуваме, както искаме… Мисля, че това е грешно. Разбирате ли какво е чувството, когато 60 хиляди души обиждат семейството ви, майка ви, децата ви и никой, дори съдийската бригада, не им казва да спрат?! Това е опустошително. Знам, че във Франция, ако се случи нещо подобно, мачът се спира за известно време и те изискват обидите да спрат”, каза Гендузи.

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