ВАР отмени два гола на Лион и Фенербахче влетя в основната фаза за първи път от 18 години

Фенербахче стигна обетованата земя и най-накрая се класира за основната фаза на Шампионската лига. Турците победиха с 2:1 като гости в плейофния реванш от „турнира на богатите" Лион и след 1:1 в Истанбул миналата седмица продължиха напред с успех в общия резултат от 3:2. „Фенерите" не бяха стигали до този етап от най-престижната европейска клубна надпревара от 2008 г. насам, когато тя все още се провеждаше във формат на групова фаза.

„Хлапетата" определено ще съжаляват много за пропуснатия шанс, след като взеха изгоден резултат при гостуването, а впоследствие не успяха да зарадват феновете си у дома. Те обаче ще имат и много претенции със сигурност, тъй като ВАР отмени цели две техни попадения при изоставане от 1:2. Ведат Муричи (24') и Арчи Браун (28') се бяха разписали преди това за турците, а един гол за домакините бе върнал Малик Фофана (61').

Гостите от Турция съумяха да създадат първата опасност и в 5-ата минута спечелиха корнер.

В 8-ата минута французите отговориха и Малик Фофана се възползва от пас, разсякъл отбраната на съперника, и принуди Едерсон да прави първото спасяване от старта на двубоя.

В 14-ата минута Доминик Грайф също направи първата си вратарска намеса, като той отрази мощен удар на Огуз Айдън.

Десетина минути по-късно натискът на гостите най-накрая даде резултат. Грайф първоначално се намеси акуратно, но след това нямаше шанс и Ведат Муричи откри резултата.

Докато „хлапетата" се съвземаха, те получиха нов шамар по-малко от 240 секунди след първия. Мейсън Грийнууд изпълни перфектно ъглов удар и Арчи Браун покачи.

В 32-рата минута видяхме и първия жълт картон от началото на двубоя, когато Шкринияр от турците получи официално предупреждение.

Малко преди края на полувремето пък французите най-сетне се съвзеха и Тейлър Мортън стреля от ръба на пеналтерията.

Vedat ve Archie'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladık.#OLvFB pic.twitter.com/DRiancbrq6 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 26, 2026

Веднага след почивката пък Муричи можеше да реши всичко, но топката рикошира в бранител.



Пет минути след подновяването на играта Опенда пропусна първата сериозна възможност за домакините за втората част. Веднага след това същият играч бе оцветен и в „жълто", тъй като реагира прекалено емоционално след пропуска си, а главният съдия Маурицио Мариани даде ясен знак, че няма да толерира невъздържано поведение.

Все пак логичното се случи около час игрово време след началото и силната игра на домакините доведе до попадение в турската врата. Фофана се ориентира чудесно в пеналтерията и засече подаване на Ейнсли Мейтланд-Найлс, за да намали изоставането.

Un bijou de Malick pour nous relancer 💥



Allez les gars, il reste du temps pour revenir 👊



1-2 #OLFenerbahçe pic.twitter.com/eDqJooKuhw — Olympique Lyonnais (@OL) August 26, 2026

Така дойдоха и изключително турбулентните следващи десетина минути, в които ВАР посече надеждите на Лион. Първо, в 64-ата минута Опенда вкара, а в 71-вата същото стори и Каил Будаш. И при двете попадения видео асистент-реферът отсъди засади.

При това положение Гендузи можеше да нокаутира „хлапетата" в 82-рата минута, но Грайф за пореден път се намеси подобаващо.

В крайна сметка обаче неговите спасявания нямаха никаква добавена стойност, тъй като се пропука два пъти, а в други два случая головете на съотборниците му се оказаха нередовни и французите ще трябва да се задоволят с участие в Лига Европа през следващите месеци.

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