На почивката: Милан 0:0 Венеция

Отборите на Милан и Венеция играят при резултат 0:0 на "Сан Сиро" в мач от 2-рия кръг на Серия "А".

Рубен Аморим е избрал да стартира двубоя с Гонсало Рамош като изнесен нападател и Рубен Лофтъс-Чийк и Алфаджо Сисе, които да го подкрепят в предни позиции. Юнус Муса и Лука Модрич ще си партнират в средата на терена, а Самуел Чуквуезе и Давиде Бартезаги ще действат като халф-бекове.

MD2, XI, let's get it 👊



Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/Y3CP4k3add — AC Milan (@acmilan) August 28, 2026

Гостите пък залагат на Акор Адамс и Джон Йебоа в атака. Антоан Ено и Ридгесиано Хапс ще бъдат двамата халф-бекове, а в халфовата линия започват Тома Башич, Кике Перес и Джанлука Бузио.

Преди началния съдийски сигнал бе отдадена почит на легендарния Франко Барези с минута аплодисменти и огромна фланелка с номер 6 в центъра на терена. По този начин легендарният номер бе изваден завинаги от употреба от Милан.

Домакините започнаха мача силно и още в първата минута стигнаха и до голова възможност. Гонсало Рамош бе намерен с центриране отдясно, но ударът му не бе добър и мина встрани от вратата.

¡¡LÁGRIMAS EN SAN SIRO!! Milan hace de local por primera vez desde la muerte de Franco Baresi y, en la previa del partido ante Venezia, hubo un emocionante homenaje para el histórico defensor, leyenda del Rossonero y de la Azzurri.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TS7SuvAqkl — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2026

В 12-тата минута португалецът имаше още по-добра възможност, след като бе изведен зад защитата, но останал очи в очи с вратаря на съперника, не успя да го преодолее.

Венеция също показа зъби, като в 20-ата минута Акор Адамс изскочи на добра позиция зад защитата, но се засуети и в крайна сметка ударът му не затрудни особено Менян.

Две минути по-късно отново Гонсало Рамош обстрелва вратата на гостите, този път от далечна дистанция, но неточно.

В 24-тата минута Венеция създаде доста сериозна опасност, като при едно центриране се стигна до суматоха пред вратата на "росонерите" Адамс стреля отблизо, но защитник се хвърли самоотвержено и блокира удара му, който изглеждаше като сигурен гол.

В 33-тата минута отново Гонсало Рамош получи на добра позиция в наказателното поле, стреля по земя, но отново в ръцете на вратаря Станкович.

В 36-ата минута Рамош получи перфектно центриране пред вратата, но незнайно как се размина с топката, вместо отблизо да я прати в мрежата. Имаше съмнения и за засада.

Венеция отговори с далечен изстрел на Йебоа, който премина встрани от целта.

В 44-тата минута Милан организира поредната си добра атака, този път топката бе в Чуквуезе, който реши да стреля по земя от далечна дистанция, но не затрудни Станкович.

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