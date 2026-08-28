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На почивката: Милан 0:0 Венеция

  • 28 авг 2026 | 21:06
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На почивката: Милан 0:0 Венеция

Отборите на Милан и Венеция играят при резултат 0:0 на "Сан Сиро" в мач от 2-рия кръг на Серия "А".

Рубен Аморим е избрал да стартира двубоя с Гонсало Рамош като изнесен нападател и Рубен Лофтъс-Чийк и Алфаджо Сисе, които да го подкрепят в предни позиции. Юнус Муса и Лука Модрич ще си партнират в средата на терена, а Самуел Чуквуезе и Давиде Бартезаги ще действат като халф-бекове.

Гостите пък залагат на Акор Адамс и Джон Йебоа в атака. Антоан Ено и Ридгесиано Хапс ще бъдат двамата халф-бекове, а в халфовата линия започват Тома Башич, Кике Перес и Джанлука Бузио.

Преди началния съдийски сигнал бе отдадена почит на легендарния Франко Барези с минута аплодисменти и огромна фланелка с номер 6 в центъра на терена. По този начин легендарният номер бе изваден завинаги от употреба от Милан.

Домакините започнаха мача силно и още в първата минута стигнаха и до голова възможност. Гонсало Рамош бе намерен с центриране отдясно, но ударът му не бе добър и мина встрани от вратата.

В 12-тата минута португалецът имаше още по-добра възможност, след като бе изведен зад защитата, но останал очи в очи с вратаря на съперника, не успя да го преодолее.

Венеция също показа зъби, като в 20-ата минута Акор Адамс изскочи на добра позиция зад защитата, но се засуети и в крайна сметка ударът му не затрудни особено Менян.

Две минути по-късно отново Гонсало Рамош обстрелва вратата на гостите, този път от далечна дистанция, но неточно.

В 24-тата минута Венеция създаде доста сериозна опасност, като при едно центриране се стигна до суматоха пред вратата на "росонерите" Адамс стреля отблизо, но защитник се хвърли самоотвержено и блокира удара му, който изглеждаше като сигурен гол.

В 33-тата минута отново Гонсало Рамош получи на добра позиция в наказателното поле, стреля по земя, но отново в ръцете на вратаря Станкович.

В 36-ата минута Рамош получи перфектно центриране пред вратата, но незнайно как се размина с топката, вместо отблизо да я прати в мрежата. Имаше съмнения и за засада.

Венеция отговори с далечен изстрел на Йебоа, който премина встрани от целта.

В 44-тата минута Милан организира поредната си добра атака, този път топката бе в Чуквуезе, който реши да стреля по земя от далечна дистанция, но не затрудни Станкович.

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