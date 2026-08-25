С късен гол Бетис пречупи Валенсия

Отборът на Бетис се наложи с минмиалното 1:0 при гостуването си на Валенсия в отложен мач от първия кръг на испанската Ла Лига. Двубоят имаше потенциал да звърши при нулево равенство, но в 83-тата минута Пабло Гарсия вкара единственият гол.



По този начин андалусийци събраха шест точки от първите си два мача и делят първото място с градския съперник Севиля, който също се оказа безгрешен в изявите си на старта на новия шампионат. Шампионът Барселона и подгласникът му от миналата кампания Реал Мадрид иат три точки с по един изигран мач. "Кралете" в утрешния 26 август (сряда) приемат съименника си Реал Сосиедад, а "блаугранас" ще приемат Атлетик Билбао на 27 август (четвъртък).

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