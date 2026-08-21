Бетис се подсили с нападател на АЗ Алкмаар за битките с Бетис

Бетис официално обяви привличането на Трой Парът, който подписа договор с андалусийския клуб до 2031 г. Ирландският нападател пристигна в Севиля във вчерашния 20 август (четвъртък), за да премине медицински прегледи и да финализира контракта си с „вердибланкос“. Със сделката спортното ръководство завършва окомплектоването на атаката и засилва конкуренцията за предстоящите сблъсъци в Шампионската лига, където севилци ще играят за първи път от над 20 години.

Новината беше съобщена от пресслужбата на Бетис, която с особено вълнение представи сделката на страницата си в социалната мрежа Х.

„Реал Бетис Баломпие и АЗ Алкмаар постигнаха споразумение за трансфера на играча Трой Парът. Ирландският национален нападател става четвъртото лятно попълнение на „вердибланкос“ и подписва до 2031 г. Трой Парот (роден на 4 февруари 2002 г. в Дъблин) започва кариерата си в ирландския Белведере, откъдето през 2017 г. преминава в юношеските формации на Тотнъм. След няколко периода под наем в Англия – в Милуол, Ипсуич, МК Донс и Престън, той прави своя пробив в нидерландската Ередивизи, играейки за Екселсиор и АЗ Алкмаар, откъдето пристига. Новият нападател на „вердибланкос“ идва след сезон, в който записа 31 гола и 12 асистенции с нидерландския тим, с който спечели Купата и Суперкупата на Нидерландия. Парът е и основна фигура в националния отбор на Ирландия, като има 37 мача и 11 гола“, пишат от Бетис.

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