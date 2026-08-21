Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. АЗ Алкмаар
  3. Бетис се подсили с нападател на АЗ Алкмаар за битките с Бетис

Бетис се подсили с нападател на АЗ Алкмаар за битките с Бетис

  • 21 авг 2026 | 04:53
  • 306
  • 0
Бетис се подсили с нападател на АЗ Алкмаар за битките с Бетис

Бетис официално обяви привличането на Трой Парът, който подписа договор с андалусийския клуб до 2031 г. Ирландският нападател пристигна в Севиля във вчерашния 20 август (четвъртък), за да премине медицински прегледи и да финализира контракта си с „вердибланкос“. Със сделката спортното ръководство завършва окомплектоването на атаката и засилва конкуренцията за предстоящите сблъсъци в Шампионската лига, където севилци ще играят за първи път от над 20 години.

Новината беше съобщена от пресслужбата на Бетис, която с особено вълнение представи сделката на страницата си в социалната мрежа Х.

„Реал Бетис Баломпие и АЗ Алкмаар постигнаха споразумение за трансфера на играча Трой Парът. Ирландският национален нападател става четвъртото лятно попълнение на „вердибланкос“ и подписва до 2031 г. Трой Парот (роден на 4 февруари 2002 г. в Дъблин) започва кариерата си в ирландския Белведере, откъдето през 2017 г. преминава в юношеските формации на Тотнъм. След няколко периода под наем в Англия – в Милуол, Ипсуич, МК Донс и Престън, той прави своя пробив в нидерландската Ередивизи, играейки за Екселсиор и АЗ Алкмаар, откъдето пристига. Новият нападател на „вердибланкос“ идва след сезон, в който записа 31 гола и 12 асистенции с нидерландския тим, с който спечели Купата и Суперкупата на Нидерландия. Парът е и основна фигура в националния отбор на Ирландия, като има 37 мача и 11 гола“, пишат от Бетис.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мусиала пропуска Суперкупата, но в Байерн го очакват за старта на Бундеслигата

Мусиала пропуска Суперкупата, но в Байерн го очакват за старта на Бундеслигата

  • 21 авг 2026 | 04:35
  • 365
  • 0
Форест и Палас искат халф на Фиорентина

Форест и Палас искат халф на Фиорентина

  • 21 авг 2026 | 04:21
  • 455
  • 0
Роналдиньо след пристигането в Равена: Много съм щастлив да бъда тук

Роналдиньо след пристигането в Равена: Много съм щастлив да бъда тук

  • 21 авг 2026 | 04:12
  • 611
  • 0
Нюкасъл налива милиони в тренировъчната база

Нюкасъл налива милиони в тренировъчната база

  • 21 авг 2026 | 03:57
  • 483
  • 0
АЕК подписа с бившия на Болоня и Каляри преди реванша с Левски

АЕК подписа с бившия на Болоня и Каляри преди реванша с Левски

  • 21 авг 2026 | 02:18
  • 798
  • 2
Куп основни играчи на ЦСКА под въпрос за реванша

Куп основни играчи на ЦСКА под въпрос за реванша

  • 21 авг 2026 | 01:17
  • 1874
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

  • 20 авг 2026 | 22:56
  • 149607
  • 1265
Христо Янев: Трябва да играем по-умно в такива мачове! Във футбола стават всякакви чудеса

Христо Янев: Трябва да играем по-умно в такива мачове! Във футбола стават всякакви чудеса

  • 20 авг 2026 | 23:21
  • 15006
  • 125
Двама от ЦСКА изгоряха за реванша с ОФИ

Двама от ЦСКА изгоряха за реванша с ОФИ

  • 20 авг 2026 | 22:50
  • 17543
  • 44
Вальо Илиев: Те бяха ефективни, а ние - не, но продължаваме да вярваме

Вальо Илиев: Те бяха ефективни, а ние - не, но продължаваме да вярваме

  • 21 авг 2026 | 00:08
  • 4485
  • 19
Дъжд от голове и някои изненади в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Дъжд от голове и някои изненади в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

  • 21 авг 2026 | 00:06
  • 24326
  • 10
Плейофи в Лига на конференциите: Как се развиха първите двубои

Плейофи в Лига на конференциите: Как се развиха първите двубои

  • 20 авг 2026 | 23:59
  • 17361
  • 7