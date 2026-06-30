Бетис се раздели с основни играчи

Аржентинският нападател Чими Авила, швейцарският защитник Рикардо Родригес и конгоанският голмайстор Седрик Бакамбу официално приключиха престоя си в Реал Бетис и няма да бъдат част от отбора през следващия сезон.
Тримата футболисти се разделят с клуба, след като допринесоха за достигането на историческия финал в Лигата на конференциите на УЕФА през 2025 г. и за класирането в Шампионската лига през изминалия месец май.
От ръководството на Реал Бетис изказаха своята благодарност към играчите за отдадеността и професионализма им. Клубът им пожела успех в бъдещите им професионални начинания, както и на националите на Швейцария и ДР Конго по време на настоящото Световно първенство.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google