Бетис с първо ново попълнение

Реал Бетис и Флуминензе постигнаха споразумение за трансфера на Факундо Бернал.

Уругвайският халф се превръща в първото ново попълнение за „вердибланкос“ през този трансферен прозорец, като подписва договор до 2031 година.

Europa te espera 🌍 pic.twitter.com/efxfjDIXSs — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 6, 2026

Факундо Бернал е роден в Монтевидео на 21 август 2003 г. Той започва кариерата си в Дефенсор Спортинг, където прави своя професионален дебют през 2021 г. С този отбор печели Купата на Уругвай АУФ през 2022 и 2023 г.

След четири сезона в клуба от Монтевидео, той се присъединява към Флуминензе, където прекарва последните три сезона.

Бернал също така е бил редовна част от младежките формации на Уругвай, а през май 2024 г. прави и своя дебют за мъжкия национален отбор.

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