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Гол след гол: Вижте попаденията от третия кръг в Елитната група до 16 години

  • 1 сеп 2026 | 19:39
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Третият кръг в Елитната група до 16 години предложи множество интересни двубои и общо 28 попадения. Във всеки един от осемте мача зрителите станаха свидетели на голове.

Най-резултатна бе срещата между Лудогорец и Черноморец 1919, завършила с драматична победа на домакините с 4:3. ЦСКА 1948 се наложи с 4:0 над Локомотив (Пловдив), а Ботев (Пловдив) спечели гостуването си на Септември с 3:0.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме всички налични попадения от третия кръг. Във видеото не са включени единствено головете от двубоя между Славия и Национал, завършил 1:1.

Насладете се на попаденията от третия кръг в Елитната група до 16 години!

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