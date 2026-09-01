Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море U16
  3. Илиян Минев донесе късна победа на Черно море срещу Академик

Илиян Минев донесе късна победа на Черно море срещу Академик

  • 1 сеп 2026 | 17:09
  • 120
  • 0
Илиян Минев донесе късна победа на Черно море срещу Академик

Черно море победи Академик Пловдив с 2:1 в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на стадион „Корабостроител“ във Варна.

След нулево първо полувреме домакините поведоха в 53-тата минута чрез Боян Аврамов.

В 68-ата минута Академик остана с човек по-малко, след като Денислав Ненов получи червен картон. Въпреки численото си изоставане гостите стигнаха до изравнително попадение в 81-вата минута чрез Георги Делиянчев.

Черно море все пак стигна до победата малко преди края. В 88-ата минута появилият се като резерва Илиян Минев отбеляза решаващия гол и оформи крайното 2:1.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски ще преговаря за името на стадион "Георги Аспарухов"

Левски ще преговаря за името на стадион "Георги Аспарухов"

  • 1 сеп 2026 | 11:28
  • 26515
  • 87
Бургаска легенда пое Нефтохимик

Бургаска легенда пое Нефтохимик

  • 1 сеп 2026 | 11:21
  • 6075
  • 13
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за отложения сблъсък между Славия - Левски

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за отложения сблъсък между Славия - Левски

  • 1 сеп 2026 | 11:05
  • 3276
  • 5
Възраждат клуба, ударил Милан с 4:3 - започва в "Б" софийска група

Възраждат клуба, ударил Милан с 4:3 - започва в "Б" софийска група

  • 1 сеп 2026 | 10:56
  • 21802
  • 24
Наказание грози Дани Наумов заради ударената камера

Наказание грози Дани Наумов заради ударената камера

  • 1 сеп 2026 | 09:49
  • 2522
  • 10
Локомотив (Пловдив) надви Арда с човек по-малко при U17

Локомотив (Пловдив) надви Арда с човек по-малко при U17

  • 1 сеп 2026 | 09:48
  • 1320
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

  • 1 сеп 2026 | 14:53
  • 21510
  • 11
Левски отправи оферта за национал на България, тя предизвика скандал в италиански клуб

Левски отправи оферта за национал на България, тя предизвика скандал в италиански клуб

  • 1 сеп 2026 | 13:07
  • 45404
  • 65
Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

  • 1 сеп 2026 | 15:14
  • 64201
  • 10
Барселона официално представи Габриел Жезус

Барселона официално представи Габриел Жезус

  • 1 сеп 2026 | 16:07
  • 6197
  • 14
Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

  • 1 сеп 2026 | 16:56
  • 908
  • 0
Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

  • 1 сеп 2026 | 12:07
  • 42904
  • 46