Илиян Минев донесе късна победа на Черно море срещу Академик

Черно море победи Академик Пловдив с 2:1 в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на стадион „Корабостроител“ във Варна.

След нулево първо полувреме домакините поведоха в 53-тата минута чрез Боян Аврамов.

В 68-ата минута Академик остана с човек по-малко, след като Денислав Ненов получи червен картон. Въпреки численото си изоставане гостите стигнаха до изравнително попадение в 81-вата минута чрез Георги Делиянчев.

Черно море все пак стигна до победата малко преди края. В 88-ата минута появилият се като резерва Илиян Минев отбеляза решаващия гол и оформи крайното 2:1.

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