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  3. Джуркович: Това, което виждам тук, не съм го виждал 55 години. Защо се бъзикате с младите?

Джуркович: Това, което виждам тук, не съм го виждал 55 години. Защо се бъзикате с младите?

  • 21 сеп 2026 | 21:50
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Наставникът на Монтана Божо Джуркович се оплака от съдийството в България. Той стори това след поражението с 0:5 от Хебър. При 0:1 реферите отмениха редовен гол на неговия отбор заради несъществуваща засада, а на всичко отгоре го изгониха с директен червен картон.

Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен
Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен

“Това, което виждам тук, не съм го виждал 55 години, а съм играл и в чужбина. За какво тренираме? Дали е нормално да не видиш 4 метра засада. Ако е метър, добре, но 4 метра да не видиш. Искате българи и пускам българи. Защо бъзикаш тези млади момчета?

Изгониха ме не заради реплика, а защото напуснах техническата зона. Колко треньори излизат, а той ме изгони заради пет крачки.

Пет гола, ОК. Млади момчета сме и опитахме да играем футбол. Но срещу хората в черно не можеш да се бориш. Какво бихте казали на съдията? Бях благ и му казах нещо малко на сръбски.

Тази ситуация и изгонването объркаха всичко. Защо ме изгони, да не съм убил човек?

Когато видях тези хора, съдията, той веднага ти убива желанието за футбол.

Познавам най-големите ви футболисти - Мартин Петров, Стоичков, Кременлиев, Балъков. Играл съм с тези хора. Това е за четвърти път.

Две ситуации срещу Рилски спортист. Срещу Вихрен тук чиста засада, а той им пуска гол. Сега децата плачат. Той унищожи мача и не ни даде да играем футбол.

Честитя на противника, имат добри футболисти. Не съм довел нито един футболист. Тръгнахме с четирима играчи и трима вратари. Сега съм доволен от тях. Днес Хебър бе по-добър от нас, но не знам дали щеше да се случи така, ако ни бяха признали редовния гол.

Един треньор винаги е готов да си ходи. Аз съм виновен за всичко. При мен не може да ми казват кой да играе. Казах това, което ми е на сърце. Ако не го бях казал, нямаше да спя два дни", коментира след тежкия разгром Джуркович.

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