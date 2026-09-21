Николай Митов: Ранният гол много ни помогна

Старши треньорът на Хебър (Пазарджик) не скри задоволството си от убедителната победа над Монтана с 5:0 като гост. Успехът изкачи “гробарите” на 10-о място в класирането на Втора лига.

“Факт е, че голът още във 2-рата минута беше важен и много ни помогна за начина, по който искахме да изиграем мача. Поздравявам футболистите. При 3:0 изпуснахме няколко чисти положения. Трябва да сме по-прецизни в такива ситуации, защото един допуснат гол можеше да обърне хода на срещата”, заяви Митов.

Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен

“Знаехме, че монтана пресира високо и бяхме подготвени как да противодействаме. Преходът ни беше добър и нещата се получиха”, обясни наставникът на Хебър.

“Ако Роймар изчисти някои неща в играта си, няма да е при нас. Отборът ни не е напълно окомплектован. Липсват ни защитници, но работим върху това да се подобряваме”, добави Митов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto