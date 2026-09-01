Лудогорец обърна Черноморец в седемголов трилър при U16

Лудогорец победи Черноморец 1919 с 4:3 в драматичен двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на базата „Гнездо на орли“ в Разград.

Гостите от Бургас изиграха силно първо полувреме. Кристиян Недев откри резултата в 19-ата минута, а малко преди почивката Мирослав Жеков удвои преднината на Черноморец.

Лудогорец се върна в мача в 63-тата минута чрез Ник Георгиев. Последваха два бързи гола на Йоан Йорданов в 76-ата и 77-ата минута, с които разградчани осъществиха пълен обрат за 3:2.

Черноморец обаче реагира веднага и в 80-ата минута Мартин Марков възстанови равенството. Решаващият момент настъпи в добавеното време, когато появилият се като резерва Радослав Панатаджиев отбеляза победния гол за Лудогорец.

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