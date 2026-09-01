Славия и Национал поделиха точките при U16

Славия и Национал завършиха 1:1 в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на помощното изкуствено игрище на стадион „Александър Шаламанов“ в София.

„Белите“ поведоха в 25-ата минута, когато Антоан Петров се разписа за 1:0. Домакините запазиха минималната си преднина до почивката.

Национал успя да възстанови равенството в 75-ата минута чрез Иван Дедев. До края на срещата ново попадение не падна и двата отбора си поделиха точките.

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