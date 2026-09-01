Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Национал (София) U17
  3. Славия и Национал поделиха точките при U16

Славия и Национал поделиха точките при U16

  • 1 сеп 2026 | 16:52
  • 202
  • 0
Славия и Национал поделиха точките при U16

Славия и Национал завършиха 1:1 в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на помощното изкуствено игрище на стадион „Александър Шаламанов“ в София.

„Белите“ поведоха в 25-ата минута, когато Антоан Петров се разписа за 1:0. Домакините запазиха минималната си преднина до почивката.

Национал успя да възстанови равенството в 75-ата минута чрез Иван Дедев. До края на срещата ново попадение не падна и двата отбора си поделиха точките.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски ще преговаря за името на стадион "Георги Аспарухов"

Левски ще преговаря за името на стадион "Георги Аспарухов"

  • 1 сеп 2026 | 11:28
  • 26493
  • 87
Бургаска легенда пое Нефтохимик

Бургаска легенда пое Нефтохимик

  • 1 сеп 2026 | 11:21
  • 6060
  • 13
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за отложения сблъсък между Славия - Левски

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за отложения сблъсък между Славия - Левски

  • 1 сеп 2026 | 11:05
  • 3275
  • 5
Възраждат клуба, ударил Милан с 4:3 - започва в "Б" софийска група

Възраждат клуба, ударил Милан с 4:3 - започва в "Б" софийска група

  • 1 сеп 2026 | 10:56
  • 21797
  • 24
Наказание грози Дани Наумов заради ударената камера

Наказание грози Дани Наумов заради ударената камера

  • 1 сеп 2026 | 09:49
  • 2522
  • 10
Локомотив (Пловдив) надви Арда с човек по-малко при U17

Локомотив (Пловдив) надви Арда с човек по-малко при U17

  • 1 сеп 2026 | 09:48
  • 1320
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

  • 1 сеп 2026 | 14:53
  • 21465
  • 11
Левски отправи оферта за национал на България, тя предизвика скандал в италиански клуб

Левски отправи оферта за национал на България, тя предизвика скандал в италиански клуб

  • 1 сеп 2026 | 13:07
  • 45347
  • 65
Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

  • 1 сеп 2026 | 15:14
  • 64136
  • 10
Барселона официално представи Габриел Жезус

Барселона официално представи Габриел Жезус

  • 1 сеп 2026 | 16:07
  • 6169
  • 14
Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

  • 1 сеп 2026 | 16:56
  • 892
  • 0
Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

  • 1 сеп 2026 | 12:07
  • 42867
  • 46