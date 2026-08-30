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ЦСКА удържа Левски с човек по-малко и спечели дербито при U16

  • 30 авг 2026 | 13:34
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ЦСКА удържа Левски с човек по-малко и спечели дербито при U16

ЦСКА победи Левски с 1:0 в дербито от Елитната група до 16 години. Единственото попадение в двубоя бе дело на Валентин Иванов още в началните минути.

„Червените“ стартираха по-силно срещата и поведоха още в 6-ата минута. След добро центриране в наказателното поле Валентин Иванов се извиси и с удар с глава изпрати топката в мрежата за 1:0. До почивката резултатът остана непроменен, а през втората част напрежението и битката на терена се увеличиха. Малко след подновяването на играта вратарят на ЦСКА получи червен картон и „червените“ трябваше да доиграят срещата с човек по-малко. На вратата се появи резервата Христо Миладинов, който се превърна в един от героите за своя отбор. Минути преди края стражът направи страхотно спасяване и запази аванса на ЦСКА.

Драмата продължи до последните секунди. Малко преди последния съдийски сигнал Левски бе изключително близо до изравняването, но Димитър Цуков изчисти топката от самата голлиния и предотврати сигурно попадение.Така ЦСКА удържа преднината си въпреки численото неравенство и спечели дербито с 1:0.

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